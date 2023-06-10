عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عادل حمودة: رئاسة ترامب لأمريكا عكست حالة الانقسام الداخلي

عادل حموده
عادل حموده

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، إن الكل يعرف عناصر القوة الأمريكية، إلا أن أحدى عناصر ضعفها هو الخوف من تفككها بالداخل، وأكد ذلك المناخ السياسي الحالي الذي يتسم بانقسام حاد، وكان أكبر مثال على هذا الانقسام رئاسة دونالد ترامب التي خرج منها إجراءات سلبية مختلفة.

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه لبرنامجه «واجه الحقيقة»، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن بعض تلك الإجراءات يتعلق بالهجرة، والبعض الأخر يتعلق بالسياسة الخارجية، وأخطرها يتعلق بالاستراتيجية العسكرية، حيث تضمنت تصرفات ترامب الأكثر تأثيرا منها الانسحاب من الشراكة عبر المحيط الهادي، ومنع مواطني العديد من الدول الإسلامية من دخول الولايات المتحدة، والخروج من اتفاق باريس للمناخ.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجع عن العديد من القرارات التي اتخذها ترامب، فقد الغي الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، وعاد إلى اتفاقية باريس للمناخ، كما أن هناك عيب آخر في الولايات المتحدة هو ميلها الدائم للانخراط في مشاريع عسكرية طويلة الأمد.

وبالرغم من قوتها العسكرية فلم تنتصر في الهند الصينية خلال الحرب الباردة، أيضا لم تنتصر في أفغانستان والعراق رغم انفرادها بالقوى العظمى، و في غضون ذلك يبدو أن الصين تستعرض عضلاتها في كل مكان، كما ان هناك قوى أخرى صاعدة تهدد الهيمنة الامريكية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. طلاق تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة | خاص

بيخبّوها .. شعبة الدخان تكشف مفاجأة بشأن زيادة أسعار السجائر | فيديو

بعد طلاقها|شاكيرا تعيش قصة حب جديدة مع نجم سباق السيارات لويس هاميلتون.. صور

قبل مواجهة الوداد.. تقارير: الأهلي في ورطة بسبب كهربا

3 كلمات لـ عصام الشوالي تكشف موقفه من الأهلى وجماهيره| ماذا قال؟

فيوتشر في ورطة.. رحيل على ماهر وبعض اللاعبين بسبب أزمة المستحقات

ابنة تامر أمين تخطف الأنظار في حفل زفاف نجل خيري رمضان

حيرة كهربا تضع مسئولي الزمالك في انتظار انتهاء عدد الساعات

ترشيحاتنا

دعاء فك السحر وعلاج الحسد والعين .. هذه آيات إبطال كل مكروه في دقائق

تدمير واسع .. أحمد موسى: روسيا تصطاد الدبابات الأوكرانية

كانت موديل محجبات.. أسماء جلال تثير الجدل بعد شائعة ارتباطها بفنان شهير

تسبب فى جريمة مأساوية بالمنيرة..الحبس 6 أشهر عقوبة الإمتناع عن تسليم الميراث

سفير مصر بالمغرب يكشف أعداد جماهير الأهلي في مباراة الوداد المغربي .. فيديو

بكام دلوقت.. اعرف سعر تويوتا كورولا 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هربًا من حرارة الجو.. صيني يجلس داخل الثلاجة |شاهد

ماذا تفعل قشور الرمان للشعر.. النتيجة ستدهشك

رسميا .. طلاق تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة | خاص

بعد طلاقها|شاكيرا تعيش قصة حب جديدة مع نجم سباق السيارات لويس هاميلتون.. صور

فيديو

تعمل إيه لو شفت أو هاجمتك سمكة قرش في البحر؟|انسى اللي تعرفه وشوف الفيديو ده

مش بس في المدرسة .. حنين محمد رمضان فنانة على تيك توك

«مبيحبش لحم الإنسان».. تشريح قرش الغردقة والنتيجة صادمة

أنا أغلى مطرب وهذا سر ركوبي طائرات خاصة.. تصريحات نارية لـ محمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ