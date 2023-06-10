رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يعلن نسب نجاح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر في اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2022م/ 2023 م.



صرح بذلك فضيلة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية، لمنطقة كفر الشيخ، الأزهرية، وأضاف أن نتيجة الشهادة الابتدائية، نسبة النجاح بالشهادة الابتدائية 83٪، نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية 84٪، مقدما التهنئة للناجحين.

وتابع: تقدم لأداء الامتحان بالشهادة الإعدادية، 7944 طالباً وطالت ، حضر منهم الامتحان 7924 طالباً وطالبة، نجح منهم 6678 طالباً وطالبة، من لهم دور ثان 1246 طالباً وطالبة، بنسبة نجاح 84 %.

وقال شهاوي، إنه سيتم تكريم أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية، خلال الأيام المقبلة، موجهاً التحية للطلاب وأسرهم، لتفوقهم، متمنيا مزيد من التفوق لهم في المراحل التعليمية المقبلة.