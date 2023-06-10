خبر سعيد لجمهور الأبيض|ثروت سويلم يتوسط لحل مشاكل الزمالك المالية مع الضرائب

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الزمالك ينتظر بشرى سارة بشأن حل مشاكله المالية الكبيرة، خاصةً الحجز على الأرصدة وديون الضرائب.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك كان قد أرسل خطابًا لوزارة المالية، خطاب صادم لم يحدث من قبل في تاريخ الاندية المصرية، إلى لمصلحة الضرائب، بيقول إحنا علينا أموال وديون قوموا بتحصيلها، من أجل قطع الطريق أمام ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، للحصول على أمواله".

وأضاف: "وزارة المالية ومصلحة الضرائب قامت بدورها واتخذت الإجراءات لتحصيل أموالها".

وأشار أمير هشام، إلى أن الزمالك يتفاوض في الوقت الحالي، مع المالية والضرائب من أجل جدولة الديون، وقام بتوسيط أطراف كتير أوى في الأزمة للتفاوض مع وزير المالية".

واستطرد: "اللواء ثروت سويلم عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة، هو من توجه إلى وزير المالية الأسبوع الماضي للتوسط، وأجرى مكالمة مع رئيس نادي الزمالك السابق أثناء التواجد مع الدكتور محمد معيط وزير المالية".

واختتم أمير هشام: "وساطة ثروت سويلم في طريقها للنجاح، خاصةً أن وزير المالية أمر بالتنسيق بين النادي ومصلحة الضرايب علشان تتم الجدولة، وتواصل سويلم بالفعل مع رئيس مصلحة الضرائب من أجل إيجاد حلول لازمة الضرائب في الزمالك، وهذا خبر سعيد جدًا لجمهور الزمالك".