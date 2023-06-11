برلماني: لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن واستيراد الأجزاء استهلاك للدولار

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار إستيراد الدواجن من الخارج خاطئ، وكان ينبغي إيقافه، وعلى الحكومة مراجعة تلك الإجراءات لإنقاذ صناعة الدواجن أمام الاستيراد من الخارج.



وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي فضائية ON: استيراد الاجزاء من الدواجن في وقت صارعنا فيه لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعة المحلية أمر خطير وكان يمكن اتخاذ حلولاً مثل دعم سعر.

واصل: "بعيداً عن الأضرار للصناعة هناك مخاطر صحية لاستيراد هذه الأجزاء مثل التخزين، وتعرضها للتبريد المتفاوت، لافتاً إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، واستيراد الأجزاء يعتبر استهلاك للدولار.





وكان الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية قد تقدم بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارات الزراعة، التجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن انقاذ صناعة الدواجن أمام الاستيراد من الخارج.