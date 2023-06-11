إحصائية خاصة.. نجم الأهلي السابق يبشر الجماهير بلقب دوري أبطال أفريقيا

بشر محمد جودة نجم الأهلي السابق جماهير الأهلي بحصد لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وقال جودة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي حقق لقب دوري أبطال أفريقيا من خارج ملعبه بنسبة نجاح تقترب من الـ 50% وهذا يعكس نجاح الأهلي خارج أرضه".



أضاف: "الأهلي قادر على حصد اللقب من المغرب، وانظروا إلى خبرات الأهلي الأفريقية"

واختتم: "موسيماني كان السبب الرئيسي في ضياع الدوري من الأهلي لمدة موسمين وكولر أعاد للأهلي شخصيته القوية".