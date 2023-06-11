سفير مصر في المغرب يكشف طلبات كولر قبل نهائي الأبطال

قال ياسر عثمان سفير مصر فى المغرب ، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لديه حالة مميزة من التركيز وانضباط كامل قبل خوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي.

وقال سفير مصر فى المغرب ياسر عثمان فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" النادي الأهلي فى كامل تركيزه، وهناك حالة من الجدية داخل المعسكر وانضباط كامل.

وأضاف:" مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلب عددا من الطلبات من أهمها أن يكون فندق إقامة النادي الأهلي بعيد تماما عن أي جماهير أو مشجعي الوداد من أجل أن يكون اللاعبون فى كامل تركيزهم.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز أمام الوداد البيضاوي المغربي فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بهدفين مقابل هدف.