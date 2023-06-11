عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صديقة للبيئة ولا تسبب "برومة".. أول سيارة متنقلة لغسيل السيارات بالبخار بشرم الشيخ

أول سيارة غسيل سيارات
أول سيارة غسيل سيارات بالبخار

شهدت  أول سيارة  غسيل سيارات بالبخار اقبالا كبيرا في شرم الشيخ من ملاك السيارات وخاصة الحديثة وسيارات الفنادق والمنتجعات السياحية .. السيارة لا تستخدم المياه وتعمل بالبخار وهي صديقة للبيئة وتحافظ علي السيارة من البرومة والصدأ .

 رصد موقع " صدي البلد "  تجربة غسيل السيارات بالبخار  حيث تصل السيارة لمكان السيارة التي يراد غسلها مع طاقم من المختصين بإشراف  مهندس كيميائي.

وقال المهندس محمود أبو مسلم  صاحب الفكرة إن السيارة صديقة للبيئة وتحافظ علي السيارة من أضرار استخدام المياه، مشيرا إلي انها السيارة الأولي بشرم الشيخ علاوة علي انها توفر أكثر من ٧ فرص عمل للشباب  وأوضح أنه سوف يتم  تدشين سيارات أخري.

وكان اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء قد شهد  تدشين اول  سيارة لغسيل السيارات بالبخار كأول سيارة من هذا النوع بجنوب سيناء، واستمع المحافظ لشرح من مدير المشروع الذي أوضح أن السيارة تقوم بالغسيل بالبخار الجاف بدون مياه، والسيارة دليفيري تنتقل الي العميل مباشرة بمكانه، وهي ضمن مجموعة سيارات تمتلكها الشركة مجهزة بأحدث الاجهزة و المواد الخاصة بتنظيف السيارات بالبخار بدون مياه.

و أشاد  المحافظ   بالمشروع وقال إنه يتماشى  مع اتجاه المحافظة للحفاظ علي البيئة 
و الحصول علي بيئة خضراء نظيفة، إضافة الي توافقها مع شروط وضوابط المحافظة في توفير أنشطة مختلفة للزائرين وفتح أسواق عمل وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.

 

أول سيارة غسيل

IMG_٢٠٢٣٠٦١٠_١٧٣٣٠٤
IMG_٢٠٢٣٠٦١٠_١٧٣٣٠٤
IMG_٢٠٢٣٠٦١٠_١٧٢٥٥٧
IMG_٢٠٢٣٠٦١٠_١٧٢٥٥٧
IMG_٢٠٢٣٠٦١٠_١٧٢٢٣٨
IMG_٢٠٢٣٠٦١٠_١٧٢٢٣٨
IMG_٢٠٢٣٠٦١٠_١٧٢٥٣٩
IMG_٢٠٢٣٠٦١٠_١٧٢٥٣٩
IMG_٢٠٢٣٠٦١٠_١٧٢٥٤١
IMG_٢٠٢٣٠٦١٠_١٧٢٥٤١
اول سياره غسيل بالبخار شرم الشيخ صديقة للبيئة اقبال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مجانية تنقل مباراة الاهلى والوداد بث مباشر اليوم في نهائي أفريقيا

الفراخ تتراجع مجددا.. سعر الدواجن البيضاء اليوم الأحد 11-6-2023

480 جنيها.. تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار ينهي الأزمة| هذه هي أسعار السجائر الحقيقية للمستهلك.. ودونها نصب

الأرصاد عن حالة الطقس: موجة أتربة ورمال جديدة تضرب البلاد منتصف الأسبوع

اتفرج من البيت .. قنوات مفتوحة لنقل مباراة الأهلى والوداد في نهائي أفريقيا

رياض محرز يعادل رقم محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

الرائحة لا تطاق.. عايدة تطلب الخلع من زوجها لسبب غريب

موضوعات متعلقة

14 استراحة مجهزة للمراقبين والملاحظين بامتحانات الثانوية العامة في جنوب سيناء

تمثال تحتمس الثالث قطعة العرض خلال شهر يونيو بمتحف شرم الشيخ

ترشيحاتنا

وفاة الإعلامية فايزة واصف.. 7 معلومات عن صاحبة أشهر برنامج اجتماعي

سرقوا كبار السن أمام ماكينات الصراف الآلي.. تشكيل عصابي نسائي يُواجه الحبس سنتين

صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2023.. الخميس المقبل

طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الجغرافيا في هدوء

إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية

الاعتمار والحج بمال حرام .. حكمه وهل يسقط الفريضة أم تجب مرة أخرى؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرار ينهي الأزمة| هذه هي أسعار السجائر الحقيقية للمستهلك.. ودونها نصب

تجلس بطريقة مثيرة.. شاهد إطلالة هيفاء وهبي بكورسية توب تشعل السوشيال ميديا

أسطورة قوم عاد والأهرامات.. الشائعات تطارد أعظم بناء في تاريخ البشرية

أكبر تمساح في العالم يحتفل بعيد ميلاده.. عمره مفاجأة

فيديو

أنا أغلى مغني بالدليل .. محمد رمضان يوضح سبب ركوبه طائرة خاصة

جمعت مليون جنيه قبل وفاتها.. حكاية غوايش أغنى متسولة في قنا

قبل أحمد حجازي .. لاعبون أصيبوا بالرباط الصليبي أكثر من مرة «فيديوجراف»

تعمل إيه لو شفت أو هاجمتك سمكة قرش في البحر؟|انسى اللي تعرفه وشوف الفيديو ده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ