صديقة للبيئة ولا تسبب "برومة".. أول سيارة متنقلة لغسيل السيارات بالبخار بشرم الشيخ

شهدت أول سيارة غسيل سيارات بالبخار اقبالا كبيرا في شرم الشيخ من ملاك السيارات وخاصة الحديثة وسيارات الفنادق والمنتجعات السياحية .. السيارة لا تستخدم المياه وتعمل بالبخار وهي صديقة للبيئة وتحافظ علي السيارة من البرومة والصدأ .

رصد موقع " صدي البلد " تجربة غسيل السيارات بالبخار حيث تصل السيارة لمكان السيارة التي يراد غسلها مع طاقم من المختصين بإشراف مهندس كيميائي.

وقال المهندس محمود أبو مسلم صاحب الفكرة إن السيارة صديقة للبيئة وتحافظ علي السيارة من أضرار استخدام المياه، مشيرا إلي انها السيارة الأولي بشرم الشيخ علاوة علي انها توفر أكثر من ٧ فرص عمل للشباب وأوضح أنه سوف يتم تدشين سيارات أخري.

وكان اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء قد شهد تدشين اول سيارة لغسيل السيارات بالبخار كأول سيارة من هذا النوع بجنوب سيناء، واستمع المحافظ لشرح من مدير المشروع الذي أوضح أن السيارة تقوم بالغسيل بالبخار الجاف بدون مياه، والسيارة دليفيري تنتقل الي العميل مباشرة بمكانه، وهي ضمن مجموعة سيارات تمتلكها الشركة مجهزة بأحدث الاجهزة و المواد الخاصة بتنظيف السيارات بالبخار بدون مياه.

و أشاد المحافظ بالمشروع وقال إنه يتماشى مع اتجاه المحافظة للحفاظ علي البيئة

و الحصول علي بيئة خضراء نظيفة، إضافة الي توافقها مع شروط وضوابط المحافظة في توفير أنشطة مختلفة للزائرين وفتح أسواق عمل وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.

أول سيارة غسيل

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