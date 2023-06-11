تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا علي منافسه الوداد المغربي اليوم الأحد علي ملعب المركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء في إياب نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا .

ووصل النادي الاهلي لدور نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا بعد إقصاء الترجي التونسي من نصف النهائي حيث حقق الأحمر الفوز بنتيجة 4-0 في المباراتين فيما تأهل الوداد المغربي مستفيدا بالتعادل الايجابي علي ملعب صن دوانز الجنوب إفريقي بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي

موعد مباراة الاهلي والوداد



تقام مباراة النادي الاهلي والوداد المغربي مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

القنوات الناقلة للمباراة الاهلي والوداد

وتنقل مباراة الاهلي ضد الوداد المغربي عبر قناة Arryadia TNT HD بتعليق هشام فرج وbeIN Sports HD 4 بتعليق رؤوف خليف و قناة beIN Sports Fr 4 HD max

قناة مغربية مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والوداد



أعلنت القناة المغربية الرياضية نقل أحداث مبارة الاهلي والوداد في إياب نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا عبر النايل سات بتردد 27500/H/11681.

شكيل الأهلي المتوقع



حراسة المرمى: محمد الشناوي.



الدفاع: على معلول- محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- محمد هاني.

الوسط : أليو ديانج – حمدى فتحى- مروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات- بيرسي تاو- محمود عبدالمنعم «كهربا».

نتيجة مباراة الذهاب بين الاهلي والوداد



نجح النادي الاهلي في الفوز علي منافسه الوداد المغربي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت علي ملعب ستاد القاهرة الدولي الأحد الماضي

حكم مباراة الأهلي والوداد



ويقود مباراة الاهلي والوداد علي ملعب مركب محمد الخامس في تمام الساعة العاشرة مساء الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما وييسا .