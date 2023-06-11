الأهلي في ضيافة الوداد المغربي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية، اليوم، الأحد، صوب ملعب محمد الخامس، لمشاهدة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والأهلي.

وفاز الأهلي على الوداد 2-1، في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بأقدام بيرسي تاو ومحمود كهربا هدفي، فيما سجل سيف الدين بوهرة لصالح الوداد.

وستكون المواجهة ثأرية بالنسبة للأهلي الذي يدخل المباراة بحثا عن التتويج باللقب القاري، حيث انتهت آخر مواجهة بين الفريقين في المغرب بفوز الوداد 2-0.

لكن التاريخ يساند التاريخ الوداد الذي توج بنسختي 2017 و2022 على حساب الأهلي، لذلك يطمح الفريق المغربي في التتويج باللقب، خاصة أنه لم يخسر من قبل أي نهائي أمام الأهلي.

ويحتاج الأهلي في مباراة اليوم إلى عدم الخسارة أو الخسارة بفارق هدف باستثناء 1-0 أو 2-1، من أجل التتويج باللقب القاري للمرة 11 في تاريخه.

في المقابل يحتاج الوداد للفوز 1-0 أو بفارق هدفين أقل شيء لحسم اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه.

وتحظى المباراة بحضور جماهيري بالسعة الكاملة لملعب محمد الخامس يفوق 50 ألف مشجع.