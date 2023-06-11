طرق فعالة للتعامل مع ابنك المراهق .. المصاحبة والابتعاد عن الترهيب

تعتبر فترة المراهقة مرحلة التغير الفكري والعاطفي، وفترة مهمة لتكوين شخصية المراهق، يميل فيها المراهقين للتذمّر المستمر والبحث عن الاستقلاليةً في اتخاذ القرارت، ويواجه الاباء والامهات صعوبات بالغة في تربية الابناء اثناء فترة المراهقة ، لذلك نقدم اهم الطرق الفعالة التي تساعد علي تربية الاطفال في سن المراهقة وكيفية التعامل معهم وفقا لموقع realsimple



نصائح عن كيفية التعامل مع الاطفال في سن المراهقة

⁃ الحفاظ على هدوء نفسك وتجنّب الصراخ عليه.

⁃ عدم الاستجابة لغضب ابنك.

⁃ حاول توجيهه للسلوك السليم، والاستماع لرأيه.

⁃ اظهر احترامك لوجهات نظره.

⁃ تحدث معه عن اهتماماته وهواياته محاولاً اكتساب ثقته لفهم ما يدور في ذهنه وللإفصاح عمّا في داخله.

⁃ امنح ابنك الخصوصية ولكن في حدود ، ففي عمر المراهقة يحتاج المراهق إلى الشعور بالاستقلالية، والخصوصية، لذلك يمكنك منح ابنك خصوصيته، لكن كن على علمٍ بما يفعله أو الأماكن التي يتردد عليها

⁃ أظهر حبك واهتمامك لابنك من خلال أفعالك وحاول الانتباه إلى أن إظهار الحب لابنك لا يعني الموافقة الدائمة على ما يريده أو يطلبه، أي بإمكانك أن تظهر حبك له وفي نفس الوقت تعاقبه على سلوكٍ خاطئ قام به

⁃ حاول أن تستخدم عبارات النقد التي تنتقد سلوكه ولكن لا تؤثر على شخصه كفرد

⁃ يجب عليك الاستماع له، ودعمه، واحترامه، وكسب ثقته ليكون مرتاحًا أثناء مشاركته لحياته معك، لكن لا بدّ من ممارسة سلطة الأبوة أو الأمومة من وقتٍ لآخر، فذلك يمنحه الشّعور بالأمان

⁃ يخشى الكثير من الأهالي مناقشة الأمور الحساسة مع أبنائهم مثل الكذب أو التدخين وغيرها، وبدلاً من ذلك يناقش الأبناء هذه المواضيع مع أصدقائهم أو الأشخاص المقربين منهم، ولكن يجب على الآباء مناقشة هذه الأمور مع أبنائهم وتوجيههم نحو الطريق الصحيح

⁃ تحدث مع ابنك المراهق عن العلاقات الجنسية بحدود، وأجب عن أيّة أسئلةٍ تدور في ذهنه

⁃ يمكن للمحادثات البسيطة مع ابنك المراهق أن تتحوّل لخناقة ، لذا حاول التقليل من الشجار مع ابنك المراهق قدر الإمكان، كالتغاضي عن أمور بسيطة

⁃ لابد من التعرف علي اصدقاء ابنك .. حيث يلجأ المراهقون لبناء صداقاتٍ عديدة في هذا العمر، لكن قد لا يعجبك جميع أصدقاء ابنك المراهق

⁃ لا تطلب من ابنك المراهق التوقف عن مقابلة صديق تعتقد أنه ليس جيدًا بما يكفي، فذلك قد يبعده عنك أكثر.

⁃ تستند الأمومة والأبوة الناجحة إلى وضع القواعد والحدود بذكاء، لذا تأكد من فهم ابنك للقواعد، وعواقب كسرها

⁃ ابتعد عن لغة الترهيب عند تعاملك مع المراهق، فقد يفسرّها بطريقةٍ أخرى وهي أنك شخصٌ يتحدّاه.

اشرح سبب قراراتك، فقد يلتزم المراهق بتطبيق القواعد عند معرفة الغاية منها.

⁃ تحدث معه عن اهتماماته وهواياته محاولاً اكتساب ثقته لفهم ما يدور في ذهنه وللإفصاح عمّا في داخله.

⁃ يرغب المراهق بأن يتم الاستماع إليه وفهمه، دون الحكم عليه، يتوجّب عليك الاستماع له، ودعمه، واحترامه، وكسب ثقته ، لكن لا بد من توجيه بشكل صحيح من وقتٍ لآخر، فذلك يمنحه الشّعور بالأمان.