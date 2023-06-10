أبراج حنينة وعاطفية ومشاعرها جياشة

الحنية من أهم الأشياء التي يجب أن تتوافر في أي علاقة ، لأنها هي التي تجعل الحياة تستمر بين الشريكين ، هناك اشخاص من داخلهم حنينين وطيبين ولكنهم بيظهروا عكس ذلك ، إنما عشرتهم طيبة ومعاملتهم جيدة ، ويصون كل طرف الطرف الأخر ، هناك بعض الابراج لها صفات تتسم بالحنية والعاطفية نرصدها وفقا لموقع Livestrong



برج الدلو

المنتمين لبرج الدلو قوتهم العاطفية تنبع من واقع أنهم لا يكترثون على الإطلاق لرأي

الآخرين فيهم أو فيما يفعلون أو في أدارتهم لشئون وامور حياتهم ، كما ان اصحاب هذا البرج يتسمون بالحنية ، وقوة اصحاب برج الدلو العقلية هي التي تمنحهم القوة العاطفية ، فهم يفكرون في كل شيء ، لذلك نجدهم يوجهون مشاعرهم في الإتجاه الصحيح.



برج العقرب

الاهتمام والحنية والمشاعر الجياشة هم صفات برج العقرب ويتميز صاحب هذا البرج بأنه يهتم بحيبته ويجعلها تشعر كأنها ملكة تسير على الأرض ، فقط عليها أن تبادله الشعور بالاهتمام .. فالمنتمون لهذا البرج لديهم حس عاطفي قوي جداً ، ويسعون بشكل دائم للحصول على ما يريدونه



برج القوس

مشاعرهم ملتهبة، لكن إن حاولوا السيطرة عليها ربما يحتاجون إلى بعض الوقت وفى الغالب سيفشلون، لذا عليكي محاولة كسب رجل برج القوس من خلال الاهتمام بنفسك والتركيز على ما يحبه فيكي وعمله ، كما ان أصحاب هذا البرج متفائلون ومحبون للحياة ، يؤدون ماعليهم ولكن بالشكل وبالطريقة التي يريدونها ، فهم أشخاص نابضون بالحياة وهذا سر قوتهم أضافة لسعيهم الدائم وبحثهم المستمر عما هو أفضل.

برج الحمل

يتمير اصحاب برج الحمل من بالحنية الزائدة خاصة في الحب والعشق ، وتظل شريكة رجل الحمل سعيدة طوال الوقت معه، فصاحب تلك البرج لا يعرف أن يخبئ مشاعره ولا التحكم في عواطفه.



برج السرطان

يعتبر برج السرطان من الشخصيات المفعمة بالحنية والمشاعر الإيجابية تجاه الفتيات خاصة التي يدق لها قلبه ، وهو مرهف الحس والمشاعر الي ابعد درجة.