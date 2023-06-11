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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على تفاصيل الوساطة الأفريقية في الأزمة الروسية الأوكرانية

المبادرة الأفريقية
المبادرة الأفريقية لحل النزاع بين روسيا وأوكرانيا

دخلت عدة دول أفريقية بقوة على خط جهود تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، التي خلفت تداعيات سلبية على العالم بأثره، كان النصيب الأكبر منها على القارة السمراء، في وقت تكافح القارة لإنعاش اقتصادها الذي تأثر بجائحة كورونا.

رؤساء الدول الست يشاركون في اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، فيديوجرافًا، اليوم الأحد، عن تفاصيل الوساطة الأفريقية لحل الأزمة، من خلال المبادرة التي يقودها رؤساء 6 دول هي مصر وجنوب أفريقيا وجزر القُمُر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وزامبيا والسنغال وأوغندا.

وشارك رؤساء الدول الست في اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للتباحث حول مبادرة الوساطة، وأعلنوا عزمهم زيارة روسيا وأوكرانيا - في أقرب وقت ممكن - للمساعدة في إيجاد حل للنزاع بين البلدين.

دول إفريقية الأزمة الروسية الأوكرانية كورونا تقنية الفيديو كونفرانس زامبيا السنغال

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