لو عايز تسافر.. مواعيد و أسعار قطارات عيد الأضحى 2023

يسعي كثير من المواطنين إلي معرفة موعد حجز القطارات خلال اجازة عيد الأضحى المبارك خاصة بعد ان أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن بدء حجز تذاكر السفر .

مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2023

ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على تذكرة قطار لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع العائلة معرفة مواعيد حجز قطارات عيد الأضحي المبارك.

تبدأ مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحي اليوم الأحد 11 يونيو 2023 حيث تضمنت مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2023 ما يلي :-

-للراغبين فى السفر قبل العيد بـ 4 أيام، يجب التواجد في المحطة يوم الأحد 11 يونيو 2023 لحجز التذكرة يوم السبت 24 يونيو 2023.

- أما للراغب فى قبل العيد بـ 3 أيام عليه التواجد في المحطة يوم الإثنين 12 يونيو 2023 لحجز يوم الأحد 25 يونيو 2023.

-فى حالة السفر قبل العيد بـ يومين التواجد في المحطة يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 لحجز يوم الإثنين 26 يونيو 2023.

- أما حجز تذاكر يوم وفقة عرفات فستكون متاحة في المحطات يوم الأربعاء 14 يونيو 2023 لحجز يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023.

- حجز أول أيام عيد الأضحى المبارك فتكون متوفرة يوم الخميس 15 يونيو 2023 لحجز يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.

حجز تذاكر قطارات عبد الأضحى

ويمكن حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى من خلال موقع هيئة السكك الحديدية، وتطبيق الحجز الإلكتروني، حيث أتاحت الهيئة الحجز الكتروني من أجل تسهيل الحجز على الركاب وتجنبا للازدحام حول شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية.

طرق الحجز من خلال التطبيق

- تبدأ أولي خطوات الحجز من خلال التطبيق بالاستعلام عن المقاعد المتاحة والأسعار من قائمة الاستعلام الموجودة بالتطبيق

- فى هذه الخطوة يتم الضغط على درجة السفر للانتقال إلى صفحة الحجز

- وهنا يتم قراءة الشروط والموافقة وبدء الحجز

- فى هذه الخطوة يتم تحديد يوم السفر وحجز الرحلة في الموعد المناسب

- فى هذه الخطوة يتم إتمام الحجز بالدفع الإلكترونى من خلال الكروت البنكية

- يتم إصدار التذكرة بعد الدفع الإلكترونى وبها كافة بيانات الرحلة.

موعد انتهاء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى

ويتم فتح باب حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك من يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023، وتنتهي يوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023.

