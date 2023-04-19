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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إجازة العيد .. كيفية حجز تذاكر القطارات بالإنترنت

سكك حديد مصر
سكك حديد مصر

في إجازة العيد، يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية حجز تذاكر القطارات من خلال الإنترنت مع اقتراب موعد عيد الفطر.

وتُقدم هيئة سكك حديد مصر العديد من الخدمات لمستخدميها، أبرزها إتاحة حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى محطة القطار للحجز.

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خطوات حجز تذاكر القطارات أون لاين 

1 - الدخول على الموقع الخاص بـ هيئة السكك الحديد عبر هذا الرابط

2- الضغط على خانة حجز التذاكر الموجود أعلى يسار الصفحة.

3- تحديد كل من محطة القيام ومحطة الوصول.

4- تحديد موعد السفر.

5- الضغط على بحث.

6- اختيار القطار والمقاعد التي يرغب الراكب باستقلالها.

7- اختيار طريقة الدفع.

سكك حديد


يمكن لأي مسافر حجز تذاكر القطارات من خلال تطبيق “Egyptian National Railways” التابع لـ هيئة سكك حديد مصر، بعد تحميله عبر الهاتف المحمول من خلال هذا الرابط لمستخدمي الأندرويد، و اتباع الخطوات التالية:-

1- تسجيل الدخول في حالة إذا كان بالفعل يمتلك المستخدم حسابًا بالتطبيق، أو إنشاء حساب جديد، إذا لم يكن يمتلك حسابًا.

2- الضغط على متجر التذاكر.

3- اختبار محطة القيام والوصول.

4- تحديد تاريخ كل من السفر والعودة.

5- الضغط على كلمة بحث.

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