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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار تذاكر سكك حديد مصر ومواعيد القطارات

أسعار تذاكر سكك حديد
أسعار تذاكر سكك حديد مصر ومواعيد القطارات

يبحث عدد كبير جدا من مستخدمي القطارات، عن اسعار تذاكر القطارات التابعة لهيئة سكك حديد مصر، والتي تاتي بانواع مختلفه للقطارت، ومحطات الوصول.

وردا علي ارتفاع تذاكر القطارات، اعلنت  الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن أسعار تذاكر القطارات المنشورة في الجداول التالية هي التي يتم تحصيلها دون أي زيادة، وفيما يلي بيانٌ بأسعار تذاكر القطارات.

أسعار تذاكر القطارات من محطة القاهرة الي المحطات التالية:-

الوسطي

الفيوم

بني سويف

مغاغة

بني مزار

المنيا

ملوي

ديروط

القوصية

 

اسعار تذاكر القطارت من محطة القاهرة

اسعار تذاكر القطارت من محطة القاهرة الي المحطات التاليه:-

اسيوط

ابوتيج

صدفا

طما

طهطا

المراغة

سوهاج

المنشأة

جرجا

 

اسعار تذاكر القطارات من محطة القاهرة الي المحطات التاليه:-

فرشوط

نجع حماي

قنا

قوص

الاقصر

اسنا

ادفو

كوم امبو

اسوان

 

اسعار تذاكر القطارات من محطة القاهرة الي المحطات التاليه:-

طنطا

القاهرة

بني سويف 

المنيا

اسيوط

سوهاج

البلينا

نجع حمادي

 

 

اسعار تذاكر القطارت

اسعار تذاكر القطارات من محطة القاهرة الي المحطات التاليه:-

قنا

الاقصر

السباعية

ادفو

كلابشةكوم امبو

اسوان

 

 

 

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مواعيد القطارات لسكك حديد مصر

القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - الإسكندرية):

قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا.

قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.

قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.35 عصرا.

قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.10 مساء.

قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 مساء.

قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 927 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية (روسى ) موعد قيامه الساعة 13.25 ظهرا.

قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية (روسى) موعد قيامه الساعة 17.20 ظهرا.
 

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