كامل الوزير في حواره مع أحمد موسى يوضح حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات

أجري الإعلامي أحمد موسى، حوارا مطولا مع وزير النقل الفريق كامل الوزير ناقش خلال العديد من الموضوعات الهامة:

كامل الوزير: الرئيس السيسي يشعر بكل ما يدور في قلوب المصريين

كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن المونوريل وسيلة نقل عصرية وآمنة وموفرة للوقت مؤكدا أن طاقة نقل المونوريل تبلغ 45 ألف راكب في كل اتجاه.

وتابع خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، :"الرئيس السيسي يشعر بكل ما يدور في قلوب المصريين.



وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم التعاقد على 7 قطارات نوم فاخر من قطار تالجو، موضحا أن رئيس شركة سينمز العالمية أهدى مصر قطار كهربائي سريع .

وأشار إلى أن رئيس شركة تالجو قرر إهداء مصر قطار تالجو تكرما للرئيس السيسي، مضيفا أنه تم إعداد دراسة لتقليل الفرق بين مصروفات التشغيل وبين الواردات مع تثبيت تذاكر الضواحي، وأردف أن الرئيس السيسي طلب إلغاء قرار رفع أسعار تذاكر القطارات.



كامل الوزير : طاقة نقل المونوريل 45 ألف راكب

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن المونوريل وسيلة نقل عصرية وآمنة وموفرة للوقت، مؤكدا أن طاقة نقل المونوريل تبلغ 45 ألف راكب في كل اتجاه.

وتابع خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم إنشاء أول مصنع للسكك الحديدية في الشرق الأوسط وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وزير النقل: كل مشروعاتنا الجاري تنفيذها مستمرة ولن تتأجل أو تتوقف

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل توقف عمل المشروعات التي يدخل فيها مكون دولاري؛ سواء الخاصة بوزارة النقل، أو باقي الوزارات.



وقال الوزير، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، إن جميع المشروعات الجاري تنفيذها (والتي يدخل فيها مكون دولاري أم لا) جميعها مستمرة، ولا تأجيل فيها ولو ليوم واحد.

وزير النقل: مليار دولار فائضا من تشغيل الموانئ تدخل الموازنة في 2024

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه كان هناك تكدس كبير في الموانئ مما نتج عنه تكلفة إضافية وأعباء مالية كبيرة، مضيفا أن ملايين الأطنان من البضائع كانت ملقاة في الموانئ لسنوات وكانت تحتاج إلى موانئ جافة وسكة حديد متطورة وشبكة طرق.

وتابع خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مليار جنيه فائضا من 15 ميناء تدخل للموازنة العامة سنويا.

وأكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه سيكون لدينا فائض قدره مليار دولار سنويا في 2024 مع بدء تشغيل الموانئ بالشراكة الجديدة.

وأشار ، إلى أن المستهدف من الموانئ 3 مليارات دولار وهو رقم متواضع، مؤكدا أنه لم يتم بيع أي موانئ في مصر ونشارك على الإدارة والتشغيل فقط.

وزير النقل: رئيس تالجو خفض سعر القطار 15مليون دولار حبا في مصر

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن رئيس شركة تالجو قرر إهداء مصر قطار تالجو تكريما للرئيس السيسي، مضيفا أنه تم إعداد دراسة لتقليل الفرق بين مصروفات التشغيل وبين الواردات مع تثبيت تذاكر الضواحي.

واستطرد وزير النقل، أن رئيس شركة تالجو وافق على تخفيض قيمة القطارات من 141 مليون دولار إلى 126 مليون دولار حبا في مصر والرئيس السيسي.

وزير النقل يتعهد لـ الرئيس بتحصيل تكلفة القطار السريع في هذه المدة

كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن أوروبا تتجه للعمل بالقطار الكهربائي السريع ومصر تسبق بعض الدول الأوروبية باعتبارها ثاني دولة في العالم في طول خط القطار السريع.

كامل الوزير: لم يتم بيع موانئ في مصر ونشارك في الإدارة والتشغيل

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك عائد مباشر من إنتاج القطار السريع ما يساعد على سداد تكلفته.

وزير النقل: نبحث عن كل مليم لتعظيم الإيرادات وتطوير القطارات والمحطات والسكة الحديد

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة تبحث عن كل "مليم" لتعظيم الإيرادات، حتي يتم تطوير القطارات، والمحطات، والسكة الحديد وأن بدون إيرادات لن نستطيع التطوير.

كامل الوزير: حجم نقل البضائع سنويا 4.5 مليون طن

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل أن حجم نقل البضائع قبل 2011 كان من 2 إلى 2.5 مليون طن سنويا، والآن وصل 4.5 مليون طن سنويا ونستطيع الوصول إلى 13 مليون طن سنويا.

كامل الوزير: لدينا خطة لتطوير السكة الحديد خلال 10 سنوات

أكد وزير النقل "الفريق كامل الوزير"، أن وزارة النقل وضعت خطة عشرية لتطوير 10 آلاف كيلو سكة حديد منذ 2014.

ولفت الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أنه تم إدخال 110 جرارات جديدة للخدمة وخلال 6 أشهر سيدخل 100 آخرين للخدمة.

كامل الوزير يكشف رد فعل السيسي علي زيادة أسعار تذاكر القطارات

كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه كان هناك خطة لإلغاء الفرق بين ثمن الخدمة الحقيقي والواردات.

زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات حقيقة أم شائعة؟.. وزير النقل يجيب

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن الرئيس السيسي وجه بعدم زيادة أسعار التذاكر سواء المترو أو القطار.