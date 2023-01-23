كامل الوزير: الرئيس السيسي يشعر بكل ما يدور في قلوب المصريين

كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن المونوريل وسيلة نقل عصرية وآمنة وموفرة للوقت مؤكدا أن طاقة نقل المونوريل تبلغ 45 ألف راكب في كل اتجاه.

وتابع خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، :"الرئيس السيسي يشعر بكل ما يدور في قلوب المصريين.



وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم التعاقد على 7 قطارات نوم فاخر من قطار تالجو، موضحا أن رئيس شركة سينمز العالمية أهدى مصر قطار كهربائي سريع .

وأشار إلى أن رئيس شركة تالجو قرر إهداء مصر قطار تالجو تكرما للرئيس السيسي، مضيفا أنه تم إعداد دراسة لتقليل الفرق بين مصروفات التشغيل وبين الواردات مع تثبيت تذاكر الضواحي، وأردف أن الرئيس السيسي طلب إلغاء قرار رفع أسعار تذاكر القطارات.



