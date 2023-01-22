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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير النقل يتعهد لـ الرئيس بتحصيل تكلفة القطار السريع في هذه المدة

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن  أوروبا تتجه للعمل بالقطار الكهربائي السريع ومصر تسبق بعض الدول الأوروبية باعتبارها ثاني دولة في العالم في طول خط القطار السريع.

 

وتابع وزير النقل، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه  أهم الموانئ المصرية هي السخنة على البحر الأحمر والإسكندرية على البحر المتوسط، موضحا أنه في حال الربط بينهما بقطار سريع سيتم إنشاء محور لوجيستي بين البحرين.

وأوضح الفريق كامل الوزير،:" أنا  مسئول أمام الشعب المصري، والرئيس السيسي أن يتم تحصيل تكلفة القطار السريع من عائد بيع التذاكر والاستثمارات والإعلانات بعد 15 عاما بخلاف السنوات الخمس الأولى.

ولفت الفريق كامل الوزير، إلى أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل،
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الجمهورية الجديدة ليس فقط الاتجاه إلى كل شيء جديد وإنما تنمية وتطوير القديم أيضا، موضحا أنه لم يكن لدينا رفاهية التأخير من تطوير السكة الحديد.

وأضاف وزير النقل، أن الرئيس السيسي وجه بتطوير المرج والخصوص بعد مشاهدته حجم الإهمال في المنطقتين، مشيرا لافتتاح العديد من المحاور في المقطم لخدمة المواطنين.

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