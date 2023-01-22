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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كامل الوزير: لم يتم بيع موانئ في مصر ونشارك في الإدارة والتشغيل

كامل الوزير
كامل الوزير

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك عائد مباشر من إنتاج القطار السريع ما يساعد على سداد تكلفته.

وتابع وزير النقل، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، :"نعمل على زيادة عدد السياح ليساوي عدد السكان في مصر، مضيفا أن القطار السريع ينقل 2.5 مليون راكب من خلال ألفي كيلو متر نتيجة زيادة السرعة.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك شركة صينية تفكر في استغلال أصول مصر في الموانئ بالإدارة والتشغيل فقط؛ وبالمشاركة مع الدولة وليس بالشراء، ولن يكون هناك أي بيع لأي موانئ.

ولفت إلي أن مصر تهتم وتشجع على أن تكون وسائل مواصلاتها تعتمد على الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة.

وأشار وزير النقل، إلي أن عائد القطار السريع ليس ثمن التذكرة فقط ولكن حجم تأثيره على السياحة ونقل الحاصلات الزراعية من توشكي وشرق العوينات والدلتا الجديدة للتصدير.


وقال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن تأثير القطار السريع كبير على ربط الموانئ بمناطق الإنتاج الصناعي والزراعي وخلق ممرات لوجيستية.

أحمد موسى وزير النقل القطار السريع الطاقة النظيفة الحاصلات الزراعية

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