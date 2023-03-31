النقل تكشف عن أحدث صور تنفيذ محطة البويه بالخط الثالث لمترو الأنفاق.. شاهد

نشرت وزارة النقل صورا جديدة تظهر تقدم أعمال تنفيذ محطة البوهي ضمن الجزء الثاني من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

ويمتد مسار هذه المرحلة من العتبة حتى محور روض الفرج شمال إمبابة ثم يعبر الطريق الدائري حتى سكك حديد إيتاي البارود ثم يتجه جنوباً حتى جامعـة القاهرة عبوراً بشارع جامعة الدول العربية و بولاق الدكرور للربط مع الخط الثانـي عند محطـة جامعـة القاهـرة .

يبلغ إجمالى طول هذه المرحلة حوالى 17.7كم وإجمالى عدد ( 15 ) محطة وسيتم تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء هي كالآتي :

الجزء الأول 3A:

بطول 4 كم وتمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهى " ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات" ومخطط الإفتتاح فى ديسمبر2021.

الجزء الثاني 3B:

يمتد بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج وتشمل على 6 محطات [ محطة نفقية ( السودان ) وعـدد4 محطات علوية ( إمبابة - البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ) ] ومخطط الإفتتاح فى يونيه 2022.

الجزء الثالث 3C:

يمتد بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطـات [ 3 محطـات نفقيـة (التوفيقية – وادي النيــل – جامعـة الـدول ) ومحطـة علويـة ( جامعـة القـاهـرة ) ومحطـة سطحية( بولاق الدكرور) ] ومخطـط الإفتتـاح في أبريل 2023.

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