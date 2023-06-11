شر البلية| حقيقة وتفاصيل إذاعة مباراة الأهلي والوداد على قناة "حرامي سينما"

أحد القنوات التي تبث محتواها عبر التلصص على ترددات نايل سات اشتهرت خلال الفترة الأخيرة بعرض أفلام سينمائية، حيث تبث تحت مسمى “حرامي سينما”.

القناة غير المعلوم هويتها أو ملاكها، أحدثت ضجة على السوشيال ميديا بعد تردد أنباء عن إذاعتها المباراة المرتقبة بين الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي

ويواجه النادي الأهلي نظيره نادي الوداد المغربي في العاشرة مساء اليوم بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنقل المباراة حصريًا قناة بي إن سبورتش الناقل الحصري الوحيد لفعاليات البطولة عبر الترددات الفضائية.

وانتهت مباراة الأهلي والوداد، في جولة الذهاب في القاهرة بتفوق النادي الأهلي على نظيره المغربي بنتيجة 2 / 1 في الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2023.

وتقدم الأهلي فى الشوط الأول عن طريق بيرسي تاو، وأضاف كهربا الهدف الثاني في الشوط الثاني ونجح لاعب الوداد سيف الدين، فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة فى تقليل الفارق ليؤجل الحسم إلى مباراة الإياب فى المغرب الأسبوع المقبل.

هل تسرق قناة حرامي سينما بث المباراة ؟

ومع كثرة التساؤلات على صفحة القناة، فاجأت القناة متابعيها، بتنويه وصفه الجميع بالسخرية “وشر البلية ما يضحك”.

وكتبت القناة في تنويه عاجل، نفي نيتها لعرض المباراة على شاشتها حيث قالت إنها ليس لها علاقة بكرة القدم من قريب أو بعيد، وتخصصها في بث الأفلام فقط، كما تمنت لمشاهديها مشاهدة ممتعة.

لا تتبع النايل سات

وكان مصدر مطلع بالنايل سات أكد لصدى البلد في وقت سابق أن هذه القنوات لا تتبع النايل سات من الأساس، ولا تنتمي لترددات القمر الصناعي المصري.

وأوضح المصدر أن هذه القنوات تلصصت على النايل سات من خلال البث على قمر صناعي يوتل سات في نفس مدار النايل سات وهو ما يفسر سبب ظهورها على القمر الصناعي.

ماذا يحتاج الأهلي من مباراة الإياب ؟

يحتاج الأهلي أمام الوداد في مباراة الإياب بالدار البيضاء، اللعب على نتيجة التعادل سلبًا كانت أم ايجابًا بأي نتيجة.

كما ينتفع الأهلي بأي خسارة بفارق هدف واحد، شريطة أن تكون نتيجة أكبر من نتيجة الذهاب، أي 3 / 2 أو 4/ 3 .. وهكذا.

وبالتأكيد أي فوز للأهلي يمنحه البطولة مباشرة، والخروج بنتيجة الذهاب تذهب بالفريقين للوقت الإضافي، بينما الهزيمة 1 / 0 تمنح البطولة للوداد.