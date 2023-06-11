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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نمو حركة تداول البضائع في شرق بورسعيد 209% مقارنة بـ مايو 2022

نمو حركة تداول البضائع
نمو حركة تداول البضائع في شرق بورسعيد 209% مقارنة بمايو 2022

شهد حجم البضائع المتداولة بميناء شرق بورسعيد زيادة خلال مايو الماضي قد بلغت 859180 ألف طن من الكلينكر والملح والجبس والأسمنت المعبأ والحديد بزيادة قدرها 209.8% مقارنة بذات الفترة خلال مايو 2022 والتي بلغ حجم التداول بها إلى 277294 ألف طن لذات البضائع.

وفي هذا السياق، أعلن  وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء شرق بورسعيد يعد أحد أهم الموانئ التابعة المطلة على البحر المتوسط، والذي يساهم بدور كبير في تعزيز وزيادة حركة الصادرات المصرية من مواد البناء كالأسمنت بنوعيه والحديد والكلينكر للأسواق الخارجية، خاصة الدول التي يعاد الإعمار والتنمية بها، مشيراً إلى استقبال الرصيف الغربي السفينة ETERNITY SW القادمة من تركيا، لشحن 50 ألف طن من خام الكلينكر وتصديره إلى كوت ديفوار، حيث تعتبر الدول الأفريقية المستورد الأول لخام الكلينكر والأسمنت الأبيض والحديد عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد مما يعد انعكاساً للنجاحات التي أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع.

نمو حركة تداول البضائع في شرق بورسعيد 209% مقارنة بمايو 2022

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كما استقبل ميناء شرق بورسعيد السفينة LIVADI القادمة من ميناء الإسكندرية لشحن 30 ألف طن من خام الكلينكر إلى لبنان وذلك في إطار رؤية المنطقة الاقتصادية في فتح أسواق جديدة وزيادة وتعزيز حركة الصادرات من الموانئ المصرية.
 

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وفى هذا الصدد يجرى التنسيق بين الجهات المعنية بموانئ بورسعيد لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة.

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