إزالة 15 شونة ومخزن تعديات على أملاك الدولة في بورسعيد

نفذت الأجهزة المعنية بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 15شونة ومخزن متعدي على أملاك الدولة على مساحة 4000 م في نطاق شارع النصر بالقنال الداخلي.

جاءت الحملة في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بسرعة الانتهاء من إزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، واسترداد هذه الأراضي لاستغلالها في المشروعات القومية والخدمية،

هذا وقد تم تنفيذ الحملة تحت إشراف اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية. و محمد فواز رئيس حي الشرق والمهندس ايمن شنودة مدير جهاز حماية أملاك الدولة.

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وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف ، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء ، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية. وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.