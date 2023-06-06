محافظ بورسعيد : سداد اكثر من مليون ونصف اشتراكات التأمين الصحي الشامل

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الأسر الأولي بالرعاية ضمن المرحلة الثانية لسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل ، و متأخرات إيجارات المساكن الحكومية في أحياء الزهور والضواحي للأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن تسليم ايصالات اشتراكات التأمين الصحي الشامل و متأخرات إيجارات المساكن الحكومية لهم.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، و دكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية، و اللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، ودكتورة نسرين حسن مدير عام فرع بورسعيد للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة.

تم عرض فيلم تسجيلي حول الإنجازات التي شهدتها بورسعيد في كافة المجالات ، وخلال اللقاء، أكد محافظ بورسعيد أن قرار سداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل ومتأخرات إيجارات المساكن الحكومية للأسر الأولي بالرعاية يأتي هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا أن الرئيس يوجه دائما باستمرار تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، للتخفيف عن كاهلهم، وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد قامت بسداد اكثر من مليون ونصف اشتراكات التأمين الصحي الشامل وأكثر من 750 ألف جنيه متأخرات إيجار للأسر الأولى بالرعاية، وأشار محافظ بورسعيد، أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من اللقاءات مع الفئات الأولي بالرعاية بالمحافظة، للاستماع لمشكلاتهم و طلباتهم، وتقديم الدعم المستمر لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم، مشيرا أننا نعمل جميعا في المقام الأول لصالح المواطن، وعملنا خالص لوجه الله، قائلا أن" السيد الرئيس دائما يهتم بكم و يشدد على التنفيذيين أن يفعلو ما بوسعهم لخدمة المواطن "، مشيرا أننا نجتهد لكي نفعل لأبناءنا كل شىء جيد، من تطوير وتنمية في كل الاتجاهات.

وأوضح المحافظ، أهمية وعي الأسر بمتطلبات المرحلة الراهنة وعدم الانسياق وراء شائعات البعض، كما أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، بجهود مؤسسة مشكاة نور واصفا المؤسسة بأنها" قادر ة ومؤهلة" فضلا عن تعاونها المثمر مع محافظة بورسعيد في عدد من المجالات، لافتا أن السيد الرئيس وجه بأن تكون مؤسسات المجتمع المدني شريك في أعمال التنمية التي يشهدها المجتمع.

ولفت محافظ بورسعيد إلى أن الأمن والأمان والاستقرار هم الركيزة الأساسية لتنمية المجتمعات و تقدمها ، و أن القيادة السياسية تسعى لتحقيق كافة اوجه الاستقرار والامان للوطن والمواطنين.

وقال محافظ بورسعيد، بالإنابة عن أبناء المحافظة أتقدم بكل التحية والشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قرار سيادته بإقامة منظومة التأمين الصحي الشامل والبدء من محافظة بورسعيد كأول المحافظات على مستوى الجمهورية ، لما كان له من ٱثار ايجابية في تحسين الرعاية الطبية المقدمة .

وخلال كلمتها، أشادت الدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية، بمجهودات محافظ بورسعيد منذ توليه منصبه، ودعمه المتواصل لأية أفكار أو مشروعات تهدف لتحسين حياة المواطن، متطرقة للحديث عن أعمال التطوير التي شهدتها عدد من المناطق السكنية في حي الضواحي، و دعم المحافظ المتواصل لهذه المشروعات حتى وصلنا للانجاز الحالي، قائلة إن " محافظ بورسعيد هو البطل الأول للتنمية بالمحافظة "، مثنية على الدعم الكبير من المحافظ في تنفيذ القوافل التعليمية والتي ساعدت الأسر في رفع العناء عن كاهلهم ، قائلة" دائما سأشيد بالقيادة السياسية التي تشعر بالمواطن، و جميعنا في مؤسسة مشكاة نفعل الخير لله فقط دون اي مصالح شخصية، كما وجهت الشكر للجهات التنفيذية المعنية بالملف، والشكر لفريق عمل مؤسسة مشكاة نور .

ومن جانبها، أثنت دكتورة نسرين حسن مدير عام فرع بورسعيد للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ، على اهتمام القيادة السياسية بالمواطن، و العمل المستمر على تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، كما اشادت بالفكر الغير تقليدي في محافظة بورسعيد، والذي يجعلها تسير بخطى ثابتة نحو التنمية.

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يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين من الاسر الأولي بالرعاية تماشيا مع جهود الدولة المصرية في دعم الأسر الأكثر احتياجا، و مساعدتهم على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم وكان محافظ بورسعيد قد وجه بتشكيل لجان لبحث الحالات الأولى بالرعاية لسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل و متأخرات الإيجارات الخاصة بهم برئاسة إدارة الحوكمة بالمحافظة وعضوية الجهاز التنفيذي و حي الضواحي وحي الزهور، والشئون القانونية والعلاقات العامة ومشكاة نور و التأمين الصحي الشامل و الإسكان كلا في اختصاصه.