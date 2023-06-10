حملات رقابية لتموين بورسعيد في كل المراكز لمكافحة الغش| تفاصيل

شنت الرقابة التموينية بمديرية التموين و التجارة الداخلية فى محافظة بورسعيد العديد من الحملات فى ربوع المحافظة على مدار فترات اليوم صباحية ومسائيه بتوجيهات وتعليمات محمد عوض عبد الله مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة لمكافحة كل انواع الغش والتدليس على المواطنين.

ضبط كميات كبيرة من الأسمنت المجهول يسبب تشقق الأسطح بالزهور

وتمكن مفتشى إدارة رقابة بورسعيد التموينية بالمديرية بالتنسيق مع العميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين بالمحافظة من ضبط كمية تقدر ب 10 أطنان أسمنت مجهول المصدر لمخالفة قرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات ما يشكل خطراً كبيراً على مستخدميه جراء الأضرار الناتجة عن إستخدامه على الأسطح والحوائط تم التحفظ على الكمية المضبوطة .

وتحرر المحضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



ضبط كراتين لحوم مستوردة مجهولة المصدر بدائرة الجنوب



كما تمكن رجال الرقابة التموينية من ضبط (250 كجم من اللحوم المستوردة المجمدة داخل كراتين وذلك بدائرة حى جنوب بورسعيد بدون أى بيانات تفيد منشأها أو مصدرها أو صلاحيتها للإستهلاك الأدمى من عدمه تم التحفظ على الكمية المضبوطة

وتحرر محضر بالواقعة لحين صدور قرار النيابة بسحب العينات والعرض على النيابة العامة للتحقيق .

ضبط كراتين مياة معدنية دون اى بيانات تدل على صحتها أو مصدرها

ونجح مفتشو الرقابة التموينية فى بورسعيد من ضبط أحد المخازن بدائرة الزهور بحوزته 1000 زجاجة مياة معدنية سعة الزجاجة ١.٥ لتر أى ما يعادل 1500 لتر مياة معدنية مجهولة المصدر بدون أى مستندات داله على مصدرها ما يجعلها تشكل خطرا على صحة مستهلكيها حال ما كانت ملوثة .



ضبط مئات من علب السجائر مجهولة المصدر تتسبب فى أمراض خطيرة



وأسفرت حملات رقابة بورسعيد التموينية عن ضبط كمية تقدر بـ 500 علبة سجائر مختلفة الأنواع لعدم وجود مستندات وعدم تدوين التحذيرات الصحية على العلبة عدم تدوين بيانات باللغة العربية تشكل خطراً على صحة المواطنين حيث جميعها مخالفة لأحكام وزير الصحية رقم 291 لسنة 2010 و 154 لسنة 2007 وكذا للقانون 113 لسنة 1994 الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات .