عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دبسهم في فاتورة المطعم.. عائلة تقاضي عريس ابنتهم

دبسهم في فاتورة المطعم..
دبسهم في فاتورة المطعم.. عائلة تقاضي عريس ابنتهم

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا في الصين، قامت عائلة برفع دعوى قضائية ضد عريس تقدم لابنتهم، بعدما تركها تدفع فاتورة المطعم له ولأقاربها الـ23.

التقى الشاب الصيني ويدعى «ليو» بفتاة تدعى «تشانج» عن طريق الخاطبة، ورتب الثنائي للقاء في مطعم شهير في مقاطعة جيلين شمال شرقي الصين، لكن وقعت عليه الصدمة كالصاعقة عندما حضرت العروس إلى المطعم مع 23 فرد من أقاربها.

عندما تسلم ليو الفاتورة في نهاية الوجبة، أصيب بصدمة كبيرة لأن الأسرة طلبت طعامًا بمبلغ قدره 20000 يوان (86.635 ألف جنيه مصري).

في حالة من الذعر، قرر العريس مغادرة المطعم، مما أجبر الفتاة على دفع الفاتورة، لكنها لاحقته وطلبت منه أن يدفع النصف، وافق ليو على دفع بعض المبلغ ، ولكن ليس كله، حيث عرض حوالي 4000 يوان مع دفع أقارب تشانج الباقي.

قررت الأسرة التي غضبت من عرض ليو إحالته إلى المحكمة، وأصدرت دعوى قضائية ضده في محاولة لحمله على دفع المزيد.

لكن المحكمة حكمت لصالحه، مشيرة إلى أنه يجب عليه فقط تغطية تكلفة وجبة طعامه الخاصة ووجبة عروسه والتي تكلفت 1400 يوان.

أثارت القصة بأكملها جدلاً في الصين حول حدود آداب السلوك الاجتماعي خلال لقاءات التعارف للخطوبة حيث وقف معظم الناس في صف ليو.

جادل الخبراء القانونيون بأن إحضار 23 من الأقارب إلى ما كان من المفترض أن يكون موعدًا بين عروسين في لقائهما الأول تجاوز المعايير المقبولة عمومًا.

الصين عريس دعوى قضائية عائلة صينية المطعم مطعم شهير وجبة طعام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شر البلية| حقيقة وتفاصيل إذاعة مباراة الأهلي والوداد على قناة "حرامي سينما"

الأمن المغربي يتدخل| الأهلي يتعرض لمضايقات من جماهير الوداد قبل نهائي إفريقيا

عاصفة جديدة تضرب البلاد.. الأرصاد تعلن عن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة.. قناة مغربية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي.. اعرف التردد

أنقرة تغرق.. تحذير عاجل من تركيا بشأن وقوع فيضانات قوية

480 جنيها.. تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط كبير.. تراجع سعر الزيت والسكر والأرز | تفاصيل

مفاجأة.. تقارير تكشف عن بيع مصطفى فتحي نهائيا لهذا النادي

موضوعات متعلقة

أكبر تمساح في العالم يحتفل بعيد ميلاده.. عمره مفاجأة

المساجد تعج بالمئات من حفظة القرآن في بركة الحاج بالمرج| شاهد

هربًا من حرارة الجو.. صيني يجلس داخل الثلاجة |شاهد

بمجموع 35%.. عائلة هندية تحتفل بنتيجة ابنها في الثانوية العامة وتكرمه|شاهد

بـ8 مليون جنيه.. عرض شقة على كوبري أمريكي للبيع بسعر "لُقطة"|شاهد

هتلف العالم بسعر خيالي.. ديزني لاند تطلق طائرة ترفيهية قريبًا

بسبب اسمه وميلاده.. شركة طيران إسبانية تمنع راكب من السفر لـ10 سنوات

مشجعة ترسل إشارة غريبة لأحد لاعبي مانشستر سيتي.. من هو؟

ترشيحاتنا

الحوار الوطني.. عضو العفو الرئاسي يطالب بإنشاء مفوضية للتداول الحر للمعلومات

كارثة نووية.. اكتشاف شظايا قذيفة أمريكية في بركة تبريد محطة زابوريجيا |تفاصيل

قطاع المعاهد الأزهرية ينعى مسئول أمن وطالبة وافتهما المنية

شاهد| إقبال جماهير الوداد لحضور لقاء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا

الصحة: توزيع الحقائب وتقديم التوعية الصحية لـ 845 حاجا في مطار القاهرة الدولي

الزمالك اليوم.. مفاوضات مع الضرائب بشأن الديون.. أزمة البحث عن بديل مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دبسهم في فاتورة المطعم.. عائلة تقاضي عريس ابنتهم

سعر صادم لفستان الطاووس.. الهام شاهين تثير الجدل بإطلالة مثيرة للجدل

فى دقائق طريقة عمل بسبوسة اللوتس اللذيذة

أعراض سرطان العظام .. علامات تحذيرية تسبب كوارث

فيديو

طرح 361 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

مبادرة الرئيس.. خطوات الخضوع للكشف المبكر عن الأورام السرطانية مجانا

عاصفة جديدة تضرب البلاد في هذا موعدها.. واستقرار طقس اليوم

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ