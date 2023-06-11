دبسهم في فاتورة المطعم.. عائلة تقاضي عريس ابنتهم

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا في الصين، قامت عائلة برفع دعوى قضائية ضد عريس تقدم لابنتهم، بعدما تركها تدفع فاتورة المطعم له ولأقاربها الـ23.

التقى الشاب الصيني ويدعى «ليو» بفتاة تدعى «تشانج» عن طريق الخاطبة، ورتب الثنائي للقاء في مطعم شهير في مقاطعة جيلين شمال شرقي الصين، لكن وقعت عليه الصدمة كالصاعقة عندما حضرت العروس إلى المطعم مع 23 فرد من أقاربها.

عندما تسلم ليو الفاتورة في نهاية الوجبة، أصيب بصدمة كبيرة لأن الأسرة طلبت طعامًا بمبلغ قدره 20000 يوان (86.635 ألف جنيه مصري).

في حالة من الذعر، قرر العريس مغادرة المطعم، مما أجبر الفتاة على دفع الفاتورة، لكنها لاحقته وطلبت منه أن يدفع النصف، وافق ليو على دفع بعض المبلغ ، ولكن ليس كله، حيث عرض حوالي 4000 يوان مع دفع أقارب تشانج الباقي.

قررت الأسرة التي غضبت من عرض ليو إحالته إلى المحكمة، وأصدرت دعوى قضائية ضده في محاولة لحمله على دفع المزيد.

لكن المحكمة حكمت لصالحه، مشيرة إلى أنه يجب عليه فقط تغطية تكلفة وجبة طعامه الخاصة ووجبة عروسه والتي تكلفت 1400 يوان.

أثارت القصة بأكملها جدلاً في الصين حول حدود آداب السلوك الاجتماعي خلال لقاءات التعارف للخطوبة حيث وقف معظم الناس في صف ليو.

جادل الخبراء القانونيون بأن إحضار 23 من الأقارب إلى ما كان من المفترض أن يكون موعدًا بين عروسين في لقائهما الأول تجاوز المعايير المقبولة عمومًا.