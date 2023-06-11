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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أناشدكم بالهدوء.. رسالة محافظ بورسعيد لـ الطلبة قبل انطلاق مارثون الثانوية العامة

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رسالة إلى أبنائه وبناته الطالبات و الطلبة قبل انطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة و المقرر لها صباح الغد . 

جاء نص رسالة محافظ بورسعيد إلى الطلبة و الطالبات : أبنائي طلبة وطالبات الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد.. غدا إن شاء الله تنطلق امتحانات الثانوية العامة وأعلم جيدا أنها مرحلة هامة في مسيرتكم العلمية
وأحدثكم الأن بصوت وقلب وعقل الأب الذي يخشى على أبنائه .

وأضاف محافظ بورسعيد: أناشدكم بالهدوء التام والبعد عن أي مسببات لضغوط نفسية، والتوكل على الله والمذاكرة من الكتاب المدرسي فقط، والنزول من المنزل والذهاب إلى اللجان بوقت كافي، والالتزام بالتعليمات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، والتركيز التام أثناء الإجابة.

واستكمل محافظ بورسعيد رسالته: أريد أن أطمأنكم أن وزير التربية والتعليم أكد مرارا وتكرارا على أن الأسئلة لن تخرج عن الكتاب المدرسي، كما أننا كمحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم فى بورسعيد ومديرية الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية أنهينا استعدادادتنا على الوجه الأكمل داخل وخارج اللجان لكي تؤدوا الامتحانات في أجواء مناسبة وبكل يسر.

وواصل محافظ بورسعيد رسالته: كما اطمئن أولياء أموركم أن أبنائكم هم أبنائنا ونعمل جاهدين لتحقيق كل خير لهم وفرض العدالة عليهم سواء، وأناشدهم بعدم الضغط على أبنائهم، ومساعدة الدولة في تهيئة الأجواء المناسبة لهم، وعدم التكدس والوقوف أمام اللجان.

وأوضح محافظ بورسعيد في رسالته: وأؤكد بكل فخر أنني أثق في أبناء مدينة بورسعيد الباسلة في تحقيق نتائج طيبة والتفوق والنجاح، وأعاهدكم بتكريم وجوائز ومكافأت قيمة غير مسبوقة للمتفوقين الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، كما أعاهدكم بدعم ومساندة المتفوقين جميعا ...

وأخيرا: أبنائي الطلبة والطالبات.. وطنكم ينتظركم ويثق فيكم.. المستقبل لكم.. أبنائي الأعزاء أنتظر نجاحكم وتفوقكم .. فأجعلوا مدينتكم الباسلة تفخر بأبنائها...

 

 

الجدير بالذكر أن وكيلة تعليم بورسعيد الدكتورة هالة عبد السلام اكدت الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة لعقد امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام أن الامتحانات للمواد خارج المجموع ستنطلق غدا الإثنين الموافق 12 يونيو الجاري للمواد خارج المجموع في حين ستبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد 18 يونيو وتستمر حتى الخميس الموافق 13 يوليو القادم يتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك.

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وأشارت وكيل أول الوزارة إلى أن 5726 طالب وطالبة هو إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بالمحافظة من خلال 16 لجنة اساسية مؤكدة أنه تم تجهيز 10 استراحات لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات.

وأضافت أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.

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