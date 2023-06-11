محمد الكواليني عن نهائي دوري أبطال إفريقيا: الأهلي قادر ويعملها

قال المعلق الرياضي محمد الكواليني، إن لاعبي النادي الأهلي قادرين على الفوز على نادي الوداد المغربي والفوز بدوري أبطال إفريقيا، في ظل اللاعبين المميزين والخبرات الكبيرة، واللاعبين الدوليين.

وقال الكواليني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، الذي يقدمه عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إن لاعبي النادي الأهلي رجال، وقادرون على عمل مباراة كبيرة.

وواصل:"لاعبي النادي الأهلي قادرين على مواجهة التأثير الجماهيري بالمغرب، والجميع يقف خلف النادي الأهلي ممثل مصر في دوري أبطال إفريقيا ورجال النادي الأهلي قادرين .. الأهلي قادر ويعملها".