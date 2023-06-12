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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

رد فعل زوجان بعد العثور على ثعبان عملاق داخل منزلهما

ثعبان عملاق داخل
ثعبان عملاق داخل منزل

أصيب زوجان في أستراليا بصدمة حياتهما بعد العثور على ثعبان عملاق يحدق بهما في ردهة منزلهما.

شارك صياد ثعابين في أستراليا يدعى «جيريمي دي هان» صورة الثعبان الساحلي العملاق الذي يبلغ ارتفاعه 8 أقدام والذي تم العثور عليه داخل منزل الزوجين في كوينزلاند.

كتب: "تفاجأ زوجان من نوع السجاد بطول 2.5 متر داخل منزلهما على شاطئ الأدغال، ويعتقدان أنه دخل من السقف إلى أسفل من خلال تركيب مكشوف في المطبخ".

في حديثه لمجلة نيوزويك قال السيد جيريمي إن الثعبان ربما دخل المنزل من خلال السقف متسلقًا وإن الثعبان العملاق لم يتحرك طوال مدة اختبائه داخل العقار في كوينزلاند.

ووفقًا للسيد جيريمي، كان الثعبان يتراوح بين 13 إلى 17 رطلاً ولكن كان من السهل إزالته إلى حد ما.

استراليا ثعبان ثعبان عملاق ثعابين مجلة نيوزويك كوينزلاند

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