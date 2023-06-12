الشعب الجمهوري بالمنيا يكرم 110 صحفيين واعلاميين خلال احتفالية لعيد الإعلاميين

نظم حزب الشعب الجمهوري امانة محافظة المنيا برئاسة محمد عبد المحسن حتة أمين عام المحافظة وإشراف عمر الكاشف أمين تنظيم المحافظة احتفالية كبيرة بمناسبة عيد الإعلاميين التاسع والثمانين كرم خلالها الحزب 110 صحفي واعلامي .

ضمت الاحتفالية الصحفيين بجميع الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية، ومذيعي ومعدي ومخرجي ومصوري تليفزيون الصعيد وإذاعة شمال الصعيد.

وقال محمد أبو حتة أمين عام الحزب بمحافظة المنيا، إن حزب الشعب الجمهوري حريص علي مشاركة اعلامي مصر في عيدهم، من خلال احتفالية كبري ينظمها الحزب تقديرا لجهودهم ودورهم في حركة التنوير والفكر والثقافة بتقديم رساله إعلامية شكلت وجدان الأمة بإبدعات مؤثرة فى الشخصية المصرية مؤكدا علي الدور الكبير الذي يقوم به الاعلام في تشكيل وعي الامة وتنوير العقول

وأشار " حته " إلى أننا نقف جميعا خلف الإعلام المصري الذي يخوض معركة الوعي بمهنية ومصداقية لإعلام الرأي العام بكافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية والتصدي للشائعات والأكاذيب التي تستهدف النيل من جهود القيادة المصرية .

موضحا ان الاعلام بجميع مؤسساته الصحفية القومية والخاصة والاذاعية والتلفزيونية والاكاديمية حريص علي تقديم محتوى اعلامى متميز يسهم بقوة فى معالجة العديد من قضايا وهموم المجتمع.

ويعي القاصي والداني تلك المسؤلية التي تقع على عاتق أبناء الإعلام المصري بمختلف تنوعاته في توعية المجتمع بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى مختلف المجالات لتحقيق التنمية والرخاء للشعب المصري ومساندته لكافة مؤسسات الدولة في مسيرة البناء والاستقرار، وفي حربها ضد الإرهاب الأسود، وسيظل حزب الشعب الجمهوري داعما لكل جهود الدولة في ظل قيادتها الواعية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأشار عمر الكاشف أمين تنظيم الحزب بمحافظة المنيا ، أن الاحتفالية تعد الأولى من نوعها سبقها بعض الاحتفالات التي نظمها الحزب لتكريم كل من لهم دورا وطنيا في خدمة مصرنا الحبيبة ، موضحا، أن الحزب حريص في كل مناسبة على تقديم الدعم والتقدير لكل من يشارك في خدمة وطنه من خلال عمله، حيث تم تنظيم احتفالات سابقة لتكريم أبطال حرب السادس من اكتوبر، والابطال الرياضيين الحاصلين على بطولات رياضية من ذوي الهمم ، والمزارعين الكبار أصحاب أعلى إنتاجية من محصول القمح ، وتكريم العمال في احتفالية عيد العمال .