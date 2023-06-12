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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسقف البحر الأحمر يصلي قداسا لطلاب الثانوية العامة بمدينة الغردقة

أسقف البحر الأحمر
أسقف البحر الأحمر يصلي قداسا لطلاب الثانوية العامة

صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، أمس الأحد، قداسًا خاصًا لطلبة الثانوية العامة من أبناء الإيبارشية، البالغ عددهم 800 طالب وطالبة، في كنيسة القديس الأنبا شنودة بمدينة الغردقة، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

كما صلى نيافة الأنبا فام أسقف إيبارشية شرقي المنيا وتوابعها، أمس، عشية تذكار نياحة القديس أباهور البهجوري بقرية سوادة في شرقي المنيا.

شارك نيافته في الصلوات عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وسط أجواء من الفرح سادت جميع الحضور.

بينما التقى نيافة الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة وتوابعها، مجمع كهنة الإيبارشية في بيت سان مارك بالعبور التابع للإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته، تلتها مناقشة بعض ترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، صدر العدد الجديد من مجلة الكرازة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وحمل الغلاف صورة  قداسة البابا تواضروس الثاني خلال احتفالية عيد دخول السيد المسيح أرض مصر،  حيث أقيمت عشية العيد فى كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة، وقداس العيد في كنيسة السيدة العذراء بالمعادي.

توصيات أقرها المجمع المقدس

وضم العدد الجديد مجموعة من المقالات منها، "ارع خرافي" لنيافة الأنبا باخوميوس، كما يذخر العدد الجديد بالتوصيات التي أقرها المجمع المقدس، إلى جانب الرسالة التي أصدرها بخصوص الأوضاع فى السودان وذلك فى جلسته العامة والتى عقدت برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني فى مركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون وحضرها ١٠٧ من أعضائه البالغ عددهم ١٣٨ عضوًا، بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

أسقف البحر الأحمر قداس طلبة الثانوية العامة الغردقة الثانوية العامة

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