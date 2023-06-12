عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رانيا يوسف ومنة فضالي.. فنانات يرتدين تيشيرت الأهلي احتفالًا بدوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

توج النادي  الأهلي أمس بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعد أن فرض التعادل على مستضيفه الوداد المغربي 1-1 في إياب الدور النهائي من البطولة؛ مستفيدا من الفوز ذهابا على ملعبه استاد القاهرة (2-1).

 

واحتفل مشجعو الأهلي بالفوز برفع الإعلام وارتداء تي شيرت النادي؛ لذلك نعرض لكم فنانات من مشجعات نادي الأهلي وصور ارتدائهن للتي شيرت الأحمر،  كانت أبرزهن الفنانة رانيا يوسف والمعروف عنها أنها من مشجعات الأهلي والفنانة آيتن عامر والتي دائما تحرص علي الظهور بتي شيرت النادي في المباريات المهمة للأهلي . 

كما دخلت المنافسة الفنانة منة فضالي وهبة مجدي ودينا فؤاد؛ حيث ظهرن بالتي شيرت في أكثر من مباراة سابقة وإليكم الصور. 

 

الفنانة ايتن عامر الفنانة رانيا يوسف الفنانة منه فضالى بلقب دوري أبطال إفريقيا تيشيرت الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعويم انتهى والجنيه راجع.. مفاجأة في سعر الدولار الآن رسميًا بالبنوك

أول تعليق من خالد الغندور عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

طلب عاجل من كاف إلي الأهلي عقب التتويج بدوري أفريقيا.. تعرف عليه

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تحقيق الأهلي دوري أبطال أفريقيا

كان الأفضل.. ميدو يوجه رسالة للاعيبة الأهلي والوداد عقب نهائي أبطال أفريقيا

بسبب قرار الإدارة الفنية.. لاعبان من الأهلي لن يعودا مع بعثة الفريق

الأهلي يعلن مفاجأة للجماهير بشأن غرامة كهربا

الحلم يتحقق.. تراجع سعر الذهب بقوة إلى أقل من 2000 جنيه الآن

ترشيحاتنا

حجازي يتواجد بغرفة عمليات الوزارة ويتأكد من عدم وجود مشاكل حتى الآن

دعاء الامتحان .. ردده يجعل الصعب سهلا ويفتح لك أبواب السماء

أخبار السيارات | سعر أرخص سيارة رياضية في مصر.. أسعار مرسيدس C180 موديل 2023..ميتسوبيشي تكشف عن "كولت" الجديدة

حكم ترك المبيت بمنى بعذر أو بدون وكفارتها.. مفتي الجمهورية يوضح

إصابات واعتقالات في مداهمات للاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

الأرصاد: عاصفة رملية وترابية غدًا الثلاثاء| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف ومنة فضالي.. فنانات يرتدين تيشيرت الأهلي احتفالًا بدوري أبطال أفريقيا

بملابس ملفتة.. بشرى تثير الجدل بهذه الإطلالة

نشرة المرأة و الصحة|هذا المقدار من واقي الشمس يحميك من سرطان الجلد....أبراج تشعر بالإهمال العاطفي طوال الوقت

فقدان الشهية وانتفاخ البطن.. هذه العلامات تشير إلي الإصابة بمرض خطير

فيديو

أصعب من فيديو القرش.. رسالة من أخت العريس لعروسه تثير الجدل على الفيسبوك

حماتك هتطبخلك وتغسلك وتدلعك.. مميزات جوازة بيت العيلة في كوكب ياسمين عز

محمد رمضان يقدم روشتة لجمهوره: 4 أسباب تجعلك نمبر وان «فيديوجراف»

طرح 361 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ