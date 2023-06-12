رانيا يوسف ومنة فضالي.. فنانات يرتدين تيشيرت الأهلي احتفالًا بدوري أبطال أفريقيا

توج النادي الأهلي أمس بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعد أن فرض التعادل على مستضيفه الوداد المغربي 1-1 في إياب الدور النهائي من البطولة؛ مستفيدا من الفوز ذهابا على ملعبه استاد القاهرة (2-1).

واحتفل مشجعو الأهلي بالفوز برفع الإعلام وارتداء تي شيرت النادي؛ لذلك نعرض لكم فنانات من مشجعات نادي الأهلي وصور ارتدائهن للتي شيرت الأحمر، كانت أبرزهن الفنانة رانيا يوسف والمعروف عنها أنها من مشجعات الأهلي والفنانة آيتن عامر والتي دائما تحرص علي الظهور بتي شيرت النادي في المباريات المهمة للأهلي .

كما دخلت المنافسة الفنانة منة فضالي وهبة مجدي ودينا فؤاد؛ حيث ظهرن بالتي شيرت في أكثر من مباراة سابقة وإليكم الصور.