عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق امتحانات الثانوية العامة داخل 16 لجنة ببورسعيد | تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انطلق منذ قليل فى محافظة بورسعيد مارثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ _ ٢٠٢٣ وسط حالة من الاستنفار الامنى و التنفيذي  لكافة اجهزة المحافظة . 

 

وكانت أجهزة محافظة بورسعيد قد انهت  كافة الاستعدادات الخاصة لعقد امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد . 

 

وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التعليم فى محافظة بورسعيد  أن الامتحانات للمواد خارج المجموع انطلقت اليوم الإثنين الموافق 12 يونيو الجاري للمواد خارج المجموع في حين ستبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد 18 يونيو وتستمر حتى الخميس الموافق 13 يوليو القادم يتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت وكيل أول الوزارة إلى أن 5726 طالب وطالبة هو إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بالمحافظة من خلال 16 لجنة اساسية فى بورسعيد 

 

وأكدت وكيل تعليم بورسعيد أنه تم تجهيز 10 استراحات لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات.

وأضافت وكيل تعليم بورسعيد أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.

 

مناورة افتراضية لعملية مكافحة تلوث بترولي بميناء غرب بورسعيد

أناشدكم بالهدوء.. رسالة محافظ بورسعيد لـ الطلبة قبل انطلاق مارثون الثانوية العامة

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد أرسل رسالة طمأنينة إلى الطلاب و الطالبات المشاركين ف. الماراثون الثانوى هذا العام جاء نصها:

 

أبنائي طلبة وطالبات الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد...
غدا إن شاء الله تنطلق امتحانات الثانوية العامة
أعلم جيدا أنها مرحلة هامة في مسيرتكم العلمية
وأحدثكم الأن بصوت وقلب وعقل الأب الذي يخشى على أبنائه ..

لذلك أناشدكم بالهدوء التام والبعد عن أي مسببات لضغوط نفسية، والتوكل على الله والمذاكرة من الكتاب المدرسي فقط، والنزول من المنزل والذهاب إلى اللجان بوقت كافي، والالتزام بالتعليمات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، والتركيز التام أثناء الإجابة.

وأريد أن أطمأنكم أن وزير التربية والتعليم أكد مرارا وتكرارا على أن الأسئلة لن تخرج عن الكتاب المدرسي، كما أننا كمحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية أنهينا استعدادادتنا على الوجه الأكمل داخل وخارج اللجان لكي تؤدوا الامتحانات في أجواء مناسبة وبكل يسر.

كما أطمأن أولياء أموركم أن أبنائكم هم أبنائنا ونعمل جاهدين لتحقيق كل خير لهم وفرض العدالة عليهم سواء، وأناشدهم بعدم الضغط على أبنائهم، ومساعدة الدولة في تهيئة الأجواء المناسبة لهم، وعدم التكدس والوقوف أمام اللجان.

وأؤكد بكل فخر أنني أثق في أبناء مدينة بورسعيد الباسلة في تحقيق نتائج طيبة والتفوق والنجاح، وأعاهدكم بتكريم وجوائز ومكافأت قيمة غير مسبوقة للمتفوقين الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، كما أعاهدكم بدعم ومساندة المتفوقين جميعا ...

أبنائي الطلبة والطالبات..
وطنكم ينتظركم ويثق فيكم..
المستقبل لكم.. أبنائي الأعزاء أنتظر نجاحكم وتفوقكم .. فأجعلوا مدينتكم الباسلة تفخر بأبنائها...

بورسعيد أخبار تعليم بورسعيد الثانوية العامة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد امتحانات الثانوية العامة تعليم بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد وكيل تعليم بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعويم انتهى والجنيه راجع.. مفاجأة في سعر الدولار الآن رسميًا بالبنوك

أول تعليق من خالد الغندور عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

طلب عاجل من كاف إلي الأهلي عقب التتويج بدوري أفريقيا.. تعرف عليه

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تحقيق الأهلي دوري أبطال أفريقيا

كان الأفضل.. ميدو يوجه رسالة للاعيبة الأهلي والوداد عقب نهائي أبطال أفريقيا

بسبب قرار الإدارة الفنية.. لاعبان من الأهلي لن يعودا مع بعثة الفريق

الحلم يتحقق.. تراجع سعر الذهب بقوة إلى أقل من 2000 جنيه الآن

الأهلي يعلن مفاجأة للجماهير بشأن غرامة كهربا

ترشيحاتنا

حجازي يتواجد بغرفة عمليات الوزارة ويتأكد من عدم وجود مشاكل حتى الآن

دعاء الامتحان .. ردده يجعل الصعب سهلا ويفتح لك أبواب السماء

أخبار السيارات | سعر أرخص سيارة رياضية في مصر.. أسعار مرسيدس C180 موديل 2023..ميتسوبيشي تكشف عن "كولت" الجديدة

حكم ترك المبيت بمنى بعذر أو بدون وكفارتها.. مفتي الجمهورية يوضح

إصابات واعتقالات في مداهمات للاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

الأرصاد: عاصفة رملية وترابية غدًا الثلاثاء| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف ومنة فضالي.. فنانات يرتدين تيشيرت الأهلي احتفالًا بدوري أبطال أفريقيا

بملابس ملفتة.. بشرى تثير الجدل بهذه الإطلالة

نشرة المرأة و الصحة|هذا المقدار من واقي الشمس يحميك من سرطان الجلد....أبراج تشعر بالإهمال العاطفي طوال الوقت

فقدان الشهية وانتفاخ البطن.. هذه العلامات تشير إلي الإصابة بمرض خطير

فيديو

أصعب من فيديو القرش.. رسالة من أخت العريس لعروسه تثير الجدل على الفيسبوك

حماتك هتطبخلك وتغسلك وتدلعك.. مميزات جوازة بيت العيلة في كوكب ياسمين عز

محمد رمضان يقدم روشتة لجمهوره: 4 أسباب تجعلك نمبر وان «فيديوجراف»

طرح 361 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ