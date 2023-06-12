انطلاق امتحانات الثانوية العامة داخل 16 لجنة ببورسعيد | تفاصيل

انطلق منذ قليل فى محافظة بورسعيد مارثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ _ ٢٠٢٣ وسط حالة من الاستنفار الامنى و التنفيذي لكافة اجهزة المحافظة .

وكانت أجهزة محافظة بورسعيد قد انهت كافة الاستعدادات الخاصة لعقد امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التعليم فى محافظة بورسعيد أن الامتحانات للمواد خارج المجموع انطلقت اليوم الإثنين الموافق 12 يونيو الجاري للمواد خارج المجموع في حين ستبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد 18 يونيو وتستمر حتى الخميس الموافق 13 يوليو القادم يتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت وكيل أول الوزارة إلى أن 5726 طالب وطالبة هو إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بالمحافظة من خلال 16 لجنة اساسية فى بورسعيد

وأكدت وكيل تعليم بورسعيد أنه تم تجهيز 10 استراحات لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات.

وأضافت وكيل تعليم بورسعيد أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد أرسل رسالة طمأنينة إلى الطلاب و الطالبات المشاركين ف. الماراثون الثانوى هذا العام جاء نصها:

أبنائي طلبة وطالبات الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد...

غدا إن شاء الله تنطلق امتحانات الثانوية العامة

أعلم جيدا أنها مرحلة هامة في مسيرتكم العلمية

وأحدثكم الأن بصوت وقلب وعقل الأب الذي يخشى على أبنائه ..

لذلك أناشدكم بالهدوء التام والبعد عن أي مسببات لضغوط نفسية، والتوكل على الله والمذاكرة من الكتاب المدرسي فقط، والنزول من المنزل والذهاب إلى اللجان بوقت كافي، والالتزام بالتعليمات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، والتركيز التام أثناء الإجابة.

وأريد أن أطمأنكم أن وزير التربية والتعليم أكد مرارا وتكرارا على أن الأسئلة لن تخرج عن الكتاب المدرسي، كما أننا كمحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية أنهينا استعدادادتنا على الوجه الأكمل داخل وخارج اللجان لكي تؤدوا الامتحانات في أجواء مناسبة وبكل يسر.

كما أطمأن أولياء أموركم أن أبنائكم هم أبنائنا ونعمل جاهدين لتحقيق كل خير لهم وفرض العدالة عليهم سواء، وأناشدهم بعدم الضغط على أبنائهم، ومساعدة الدولة في تهيئة الأجواء المناسبة لهم، وعدم التكدس والوقوف أمام اللجان.

وأؤكد بكل فخر أنني أثق في أبناء مدينة بورسعيد الباسلة في تحقيق نتائج طيبة والتفوق والنجاح، وأعاهدكم بتكريم وجوائز ومكافأت قيمة غير مسبوقة للمتفوقين الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، كما أعاهدكم بدعم ومساندة المتفوقين جميعا ...

أبنائي الطلبة والطالبات..

وطنكم ينتظركم ويثق فيكم..

المستقبل لكم.. أبنائي الأعزاء أنتظر نجاحكم وتفوقكم .. فأجعلوا مدينتكم الباسلة تفخر بأبنائها...