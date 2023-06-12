تيك توك يعاني مرة أخرى بسبب الولايات المتحدة

تعود منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة تيك توك TikTok مرة أخرى إلى تحت المجهر، حيث يتهم السيناتور ان ريتشارد بلومنثال ومارشا بلاكبيرن الشركة بتضليل الكونغرس بشأن تخزين ومشاركة بيانات المستخدمين. وفي رسالة مؤرخة 6 يونيو، يطالب النواب بالإجابة على سلسلة من الأسئلة المتعلقة بممارسات بيانات تيك توك، مشيرين إلى مخاوفهم من تخزين المعلومات الحساسة وتورط الخوادم الموجودة في الصين. تثير هذه الاتهامات أسئلة حول خصوصية المستخدمين والأمن القومي وشفافية الشركة.

وقد جمع السيناتوران قائمة من 14 سؤالاً يحتاج تيك توك إلى الإجابة عليها بحلول 16 يونيو. وعبر السيناتوران بلومنثال وبلاكبيرن عن قلقهما بشأن الردود المضللة أو غير الدقيقة المتكررة من تيك توك بشأن سلامة المستخدمين والأمن القومي.

وأشارا إلى تقرير نيويورك تايمز يدعي أن بيانات المستخدمين، بما في ذلك رخص القيادة ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، تمت مشاركتها داخل تيك توك وشركتها الأم ByteDance عبر منصة الرسائل الداخلية المسماة Lark. ويذكر التقرير أيضًا أن بيانات المستخدمين بأكملها على Lark كانت متاحة لموظفي ByteDance، بما في ذلك أولئك الموجودين في الصين.

ونشرت مجلة فوربس مقالًا يتهم تيك توك بتخزين معلومات مالية لمنشئي المحتوى في الولايات المتحدة، بما في ذلك معلومات الضرائب وأرقام الضمان الاجتماعي، في الصين. ويشير السيناتوران إلى أن الرئيس التنفيذي لـ تيك توك والموظفين قد شهدوا سابقًا بأن بيانات المستخدمين يتم تخزينها في الولايات المتحدة وسنغافورة. ومع ذلك، فإن الكشفيات من تقرير نيويورك تايمز تشير إلى خلاف ذلك، مما يثير مخاوف بشأن دقة البيانات السابقة التي أدلى بها ممثلو تيك توك .

عرض السيناتوران قائمة من 14 سؤالًا طالبوا تيك توك بالإجابة عليها بحلول 16 يونيو. تغطي هذه الأسئلة مجموعة واسعة من الموضوعات، مثل تخزين بيانات المستخدمين على الخوادم الصينية، والوصول الممنوح للموظفين الموجودين في الصين، والتوضيح بشأن الشهادات السابقة، وتورط تيك توك في منتجات ByteDance الأخرى، والإجراءات المتخذة للتحقق من مشاركة البيانات مع السلطات الصينية.

تسلط الاتهامات ضد تيك توك الضوء على أهمية المساءلة في التعامل مع بيانات المستخدمين. يثق المستخدمون المنصات بكل معلوماتهم الشخصية هذه الأيام، بما في ذلك أرقام بطاقات الائتمان وأهمها كلمات المرور، ومن المهم للغاية أن تكون الشركات شفافة جدًا فيما يتعلق بممارسات بياناتهم. وبينما يتكشف التحقيق الكونغرسي، يبقى مجهولاً كيف ستستجيب تيك توك لمطالب السناتوران بتوضيح الأمور وما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات إضافية لمعالجة المخاوف المتعلقة بخصوصية المستخدمين والأمن القومي.