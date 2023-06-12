محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع بحري وقبلي قناة الاتصال

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، سير العمل في تطوير ورفع كفاءة وإنشاء ورصف طريق بحري وقبلي قناة الاتصال، والوصلة من كوبرى النصر العائم حتى تقاطع شارع عزمى مع طريق الشاحنات ، والذي يشهد أعمال تطوير على درجة عالية من الكفاءة، وتحت إشراف منطقة تعمير بورسعيد ومديرية الإسكان رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والمهندسة هويدا شميس مدير جهاز تعمير بورسعيد ورؤساء أحياء الجنوب والشرق والضواحي والجهات التنفيذية المختصة بالأعمال.

واستعرض محافظ بورسعيد، نسب ومعدلات العمل التي شهدها الطريق حتى الٱن، موجها بتكثيف معدلات العمل نظرا لأهمية الطريق الحيوية، لتحقيق السيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات، وتحقيقا للمظهر الحضاري.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى أعمال التطوير الجارية.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن بورسعيد شهدت خطة موسعة لتطوير الطرق لم تحدث منذ سنوات، موضحا أن مشروعات رفع كفاءة الطرق والميادين ببورسعيد تسير بالتوازى مع إنشاء مشروعات قومية فى كافة المجالات ، بما يحدث طفرة فى مجمل الخدمات المقدمة بالمحافظة .

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع بحري و قبلي قناة الاتصال IMG-20230612-WA0040 IMG-20230612-WA0044 IMG-20230612-WA0042 IMG-20230612-WA0041 IMG-20230612-WA0039 IMG-20230612-WA0038 IMG-20230612-WA0043

وحققت محافظة بورسعيد معدلات تطوير غير مسبوقة فى مجال النقل والطرق ، حيث شهدت أحياء المحافظة بصفة عامة أعمال رفع كفاءة وتطوير للطرق والميادين ساهمت بصورة كبيرة في أحداث السيولة المرورية ، وتحقيق مظهر حضارى لائق بالمحافظة يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة على أرض بورسعيد.