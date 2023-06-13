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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طاقة النواب تناقش اتفاقية الأمان النووي ..اليوم

حسام عوض الله  رئيس
حسام عوض الله  رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية 170 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي؛ وذلك تمهيدا لإعداد التقرير النهائي لإحالته إلى الجلسة العامة؛ لمناقشته وإقراره.

وقال النائب حسام عوض الله إن اللجنة ستناقش على مدى اليومين المقبلين اقرار 7 اتفاقيات جديدة للتنقيب والبحث عن الغاز والبترول، مشيرا الى ان  توجه الدولة في إطار توجيهات القيادة السياسية هي تكثيف البحث والتنقيب عن الزيت والغاز في كل انحاء الجمهورية وتشجيع الاستثمارات الاجنبية والمحلية وهو ما أدى إلى زيادة الإكتشافات البترولية والغاز مؤخرا، وعكس الرؤية الثاقبة للمستقبل  للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة والبترول في مصر. 

وأضاف عوض الله أن اللجنة ستناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة وينترشال ديا دبليو ان دي جي ام بي اتش، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال غرب أبو قير البحرية بالبحر المتوسط .

لجنة الطاقة مجلس النواب حسام عوض الله البترول

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