عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع نسب تنفيذ 31 مجمعا حكوميا بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة الجهود المبذولة لرفع نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " وضمان الانتهاء منها فى مواعيدها المحددة للبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية والارتقاء بمستوى الظروف المعيشية والإقتصادية والإجتماعية للأهالى والمواطنين بجميع القرى والنجوع المستهدفة

 

 

كما كلف اللواء أشرف عطية العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بعقد اجتماعين تنسيقيين مع مسئولى الجهات المعنية والشركات المنفذة، وبحضور رؤساء المراكز والمدن، وذلك من أجل استعراض الموقف التنفيذى لأعمال توصيل المرافق العامة والبنية الأساسية لمجمعات الخدمات الحكومية الجارى تنفيذها بإجمالى 31 مجمعا حكوميا. 

 

محافظ أسوان : بدء تشغيل وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى الميدانى بالسباعية

صحة أسوان: الكشف الطبي على 2293 مواطنا بقرى الدكة بنصر النوبة والحمام بإدفو

حياة كريمة

ومن جانبه أكد العميد ياسر عبد الشافى بأنه تم مناقشة الخدمات التى ستقدمها هذه المجمعات، وبحث آليات وأسلوب التشغيل ومنظومة العمل الإدارى وتأهيل وتدريب العاملين فيها، بالإضافة إلى بحث موقف التجهيزات الفنية والتكنولوجية وغيرها من الاستعدادات اللازمة لبدء التشغيل التجريبى للمجمعات التى يتم الانتهاء منها بنسبة 100 %. 

 

وأشار إلى أنه تم أيضاً طرح كافة الآراء والمقترحات الخاصة بإعداد الخطة السنوية لتشغيل وصيانة هذه المجمعات لضمان استمراريتها لتؤدى دورها بالشكل المطلوب. 

 

كما أوضح السكرتير العام المساعد بأنه تم التأكيد على الالتزام بتعليمات محافظ أسوان لاستمرار التنسيق العرضى بين جميع الجهات المعنية لتذليل العقبات والمشكلات وتلافي كافة الملاحظات التى ترصدها الجولات الميدانية، علاوة على حصر جميع الاحتياجات المطلوبة والاستعدادات لانطلاق وبدء التشغيل التجريبى لعدد 9 مجمعات حكومية بمركز نصر النوبة كمرحلة أولى، على أن يتوالى التشغيل التجريبى لباقى المجمعات التى تصل نسبة التنفيذ فيها إلى 100%. 

 

جهود

ولفت إلى أنه فى نفس السياق تم متابعة أعمال الإستلام الإبتدائى لمركز شباب قرية فطيرة بكوم أمبو والذى يضم مقر ملعب خماسي وملعب قانونى وغيرها من المكاتب الإدارية ودورات المياه والصالات الملحقة.

 

وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن بدء تشغيل وحدة الغسيل الكلوى المؤقتة بالمستشفى الميدانى بمدينة السباعية بطاقة 14 ماكينة غسيل كلوى مجهزة على أعلى مستوى للقضاء على مشقة التنقل للمرضى وذويهم لأقرب مركز للغسيل الكلوى والذى يبعد بنحو 5 كم بمنطقة حاجر السباعية حيث يأتي ذلك فى لفتة إنسانية لتخفيف المعاناة والمشقة ، والأعباء المالية عن كاهل البسطاء .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعويم انتهى والجنيه راجع.. مفاجأة في سعر الدولار الآن رسميًا بالبنوك

الحلم يتحقق.. تراجع سعر الذهب بقوة إلى أقل من 2000 جنيه الآن

انقطاع الانترنت عن العالم لعدة أشهر في هذا الوقت

طلب عاجل من كاف إلي الأهلي عقب التتويج بدوري أفريقيا.. تعرف عليه

ساعات وتبدأ العاصفة الجديدة استعدوا.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الغد

أبكت الودادية ولخصت كل الحسرة| حكاية لقطة أوناجم بعد الخسارة أمام الأهلي

ابتعدوا عن تناول المانجو أسبوعين .. تحذير رسمي من نقابة الفلاحين الزراعيين

الأرصاد تحذر بشدة من عاصفة رملية غدًا.. ومفاجأة في أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

ترشيحاتنا

"موت الجميع".. صدمة لـ زيلينسكي بسبب خطة أمريكا في أوكرانيا

المقداد يكشف تطورات جديدة في العلاقات بين السعودية وسوريا

قبل عيد الأضحى.. انخفاض أسعار الذهب اشتر الآن

السعودية.. قرار عاجل من "الموارد البشرية" بشأن ساعات العمل

أغرب أسئلة اللغة العربية في الثانوية العامة إثارة للجدل

تراجع سعر الدولار عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زعلانين على طلاقهما.. صور جمعت بين تامر عاشور وسمر تتصدر التريند

اغتنمها.. 9 نصائح نفسية تخلصك من التوتر وتصفي ذهنك داخل لجنة الامتحان

للبيع بـ60 مليون جنيه.. قصر على الطراز الفرنسي يشعل السوشيال ميديا| شاهد

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول اللحوم

فيديو

دعمتني.. الأولى على إعدادية كفر الشيخ تروي تفاصيل مكالمة السيدة انتصار السيسي

طبيعة قاسية .. ماذا فعلت حرائق الغابات في كندا| فيديوجراف

وصلت الإسكندرية وانضمت للأسطول.. كل ما تريد معرفته عن الفرقاطة القهار «فيديوجراف»

أصعب من فيديو القرش.. رسالة من أخت العريس لعروسه تثير الجدل على الفيسبوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ