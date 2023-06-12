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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإرهاب والعلاقات الثنائية.. اجتماع عاجل للرئيس السوري مع مستشار وزير الخارجية الإيراني

الرئيس السوري مع
الرئيس السوري مع مستشار وزير الخارجية الإيراني

التقى الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الاثنين، مع مستشار وزير الخارجية الإيراني للشؤون الخاصة، علي أصغر خاجي، والوفد المرافق له، وفقا لوكالة الأنباء السورية.

وخلال الاجتماع بحث الجانبان المواضيع الثنائية التي تهم البلدين إضافة للتعاون والتشاور إقليمياً ودولياً والرؤية المشتركة في ظل التطورات والمتغيرات الأخيرة.

ومن جانبه، أكد الرئيس السوري على أهمية التنسيق في المرحلة القادمة وخصوصاً فيما يتعلق باجتماعات الرباعية "سوريا وتركيا وإيران وروسيا" ومسار أستانا، مشدداً على وضع استراتيجية مشتركة تحدد الأسس وتوضّح بدقة العناوين والأهداف التي تبنى عليها المفاوضات القادمة سواء كانت بخصوص الانسحاب التركي من الأراضي السورية أو مكافحة الإرهاب أو غيرها من القضايا وتضع إطاراً زمنياً وآليات تنفيذ لهذه العناوين، وذلك بالتعاون مع الجانبين الروسي والإيراني.

وعلى الجانب الآخر، أكد مستشار وزير الخارجية الإيراني صوابية الرؤية السورية بخصوص مختلف الملفات التي يتم التفاوض بشأنها.

كما أعرب عن ارتياح بلاده للتطورات التي تشهدها العلاقات الخارجية السورية على الصعيد العربي خاصة، معتبراً أن هذه المرحلة الجديدة ما كانت لتحصل لولا صمود سوريا وتضحيات شعبها في مكافحة الإرهاب.

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