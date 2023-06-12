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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصفيات أمم إفريقيا.. بعثة منتخب مصر تصل إلى مراكش استعدادًا لمواجهة غينيا

بعثة منتخب مصر تصل
بعثة منتخب مصر تصل مراكش استعدادًا لمواجهة غينيا

وصلت  منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إلى مدينة مراكش المغربية استعدادًا لمواجهة منتخب غينيا في المباراة المقرر لها يوم ١٤ يونيو الجاري في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار.

يترأس بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة والكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة المشرف علي المنتخب.

واستقبل بعثة منتخب مصر في المطار مستشار السفارة أحمد مبارك وعدد من مسئولى الاتحاد المغربي لكرة القدم.

ووجه خالد الدرندلي و حازم امام  ومحمد غرابه مدير المنتخب الشكر للسفارة والاتحاد المغربي على حسن الاستقبال و تسهيل إجراءات البعثة في مطار مراكش.

وتضم بعثة منتخب مصر 19 لاعبًا هم:

محمد صلاح و محمود تريزيجيه و مصطفي محمد و علي جبر و أحمد سيد زيزو و عمر مرموش و محمد أبو جبل ومحمد صبحى، مصطفى فتحى، أحمد ياسر ريان و هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مهند لاشين، غنام محمد، محمود حماده، محمد رضا بوبو.

وينضم لاعبو الأهلي التسعة لمعسكر المنتخب في مراكش اليوم وهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وحمدي فتحي ومروان عطية  وحسين الشحات وأحمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم كهربا.

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