أرسلت صورها العارية لحبيبها وصديقه .. فتاة صغيرة تعترف: تعرضت للخداع وابتزاني ماليا

أحال المستشار أحمد مكي محام عام أكتوبر الكلية طالبا وميكانيكي إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بتهديد فتاة بنشر صورة مخلة ومقاطع فيديو لها عارية حيث جمعتها علاقة عاطفية بالمتهم الثاني ثم انفصلت عنه بعد تهديدها ثم جمعتها علاقة عاطفية بالمتهم الأول الذى وعدها بإنهاء مشكلتها بحبيبها السابق واستمعت النيابة للمجني عليها.

انفصال بعد خلافات

شهدت الفتاة أنها جمعتها والمتهم الثاني علاقة عاطفية انتهت بالانفصال على إثر خلافات بينهما ثم بدأ في تهديده لها في ارسال صورا لها في حالة عدم الانصياع له وحضورها إليه بمنزله لإقامة علاقة جنسية معه واتبعت ذلك أنها فيما بعد قامت بالتعارف على صديقه المتهم الاول الذي أخبرها أنه يرغب في الارتباط بها حيث أوهمها أنه سيساعدها في التخلص من المتهم الأول ومن تهديداته وطلب منها إرسال صور عارية لها وأقنعها كونه سيقوم بحذف الصور التي بحوزة صديقه المتهم الأول ويمنعه عن الإقدام على تلك التهديدات ووعدها أنه سيقوم بمسح الصور التي سترسلها له أيضا موهما إياها أنها يجب ان تأتمنه حتى يساعدها، وعقب فترة فوجئت بكلا المتهمين يقومان بإرسال عبارات تهديد وابتزاز لترسل لهما مبلغ مالي ولكي يقيما معها علاقة غير شرعية.

تهديد بإفشاء أمور مخلة

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين هددا المجني عليها الفتاة والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ميلادياً - عبر تطبيق موقع التواصل الاجتماعي واتساب – بإفشاء أمور مخدشة بالشرف، بأن أرسلا إليها عدة صور ومقاطع مسجلة لها وهي مجردة من ملابسها دون رضاها، مهددين إياها بنشرها وإذاعتها بين أقاربها، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب لحملها على الخضوع لشهواتهما الجنسية وإقامة علاقة جنسية معها والتحصل منها على مبالغ نقدية نظير عدم نشرهما إياها.

علاقة وأموال

كما شرعا في التحصل على مبالغ نقدية من المجني عليها نظير عدم نشرهما الصور والمقاطع المرئية المتحصل عليها من جريمتهما محل الاتهام اللاحق، وسجلا عن طريق أحد الأجهزة المعدة للاتصالات الهاتفية مقاطع مرئية وصوراً خاصة بالمجني عليها الطفلة وكان ذلك بغير رضاها وكان ذلك لاستعمالها وإعمال أثرها في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق.