أهالي قرية الخطارة الكبيرة بالشرقية يستغيثون بالمسئولين لتغيير محابس مياه الشرب المتهالكة

استغاث أهالي قرية الخطارة الكبيرة التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد، بالمسئولين؛ لتغيير محابس مياه الشرب المتهالكة.

ويقول المواطن محمد السيد أحد الأهالي المتضررين في رسالته : نعانى نحن أهالي قرية الخطارة الكبيرة التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، من ضعف وصول مياه الشرب ويرجع ذلك إلى تهالك المحابس التي تؤدي لصعوبة وصول مياه الشرب وحرق بعض المواتير الخاصة بالأهالى.

وتابع: “رغم تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه الشرب نتضرر فيها من ضعف وصول مياه الشرب ، وحصولنا منها على العديد من الوعود بشأن عودة المياه للضخ بانتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى، ولكن لم تتم الاستجابة”.

وناشد الأهالي، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التدخل لحل تلك الأزمة والتخفيف عنهم، خاصة ونحن في فصل الصيف وفي ظل انتشار الفيروسات، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية .

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.