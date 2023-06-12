بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في السودان

قالت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن مبعوثها الخاص لـ السودان، فولكر بيرتس، يعمل من نيروبي، مؤكدة استمرارها في الحوار مع السلطات السودانية.

وأوضحت الأمم المتحدة، أن “42 ألف شخص عالقون في جزيرة توتي بالخرطوم ولا يحصلون على الرعاية والخدمات الأساسية”.

وقالت: “نحتاج إلى تأمين ممر آمن على الفور لتوزيع مواد الإغاثة على المدنيين في السودان”.

وفي وقت سابق من اليوم، حذّر موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، من إمكان انزلاق السودان إلى حرب أهلية وانهيار الدولة، حال استمرت الاشتباكات بين الجيش الوطني والدعم السريع.

وقال "فكي"، اليوم الإثنين، خلال كلمة له بقمة الهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد" ونقلتها "القاهرة الإخبارية": "الاشتباكات المستمرة في السودان ترفع من خطر اندلاع حرب أهلية وانهيار الدولة السودانية"، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك".

وأضاف "الأزمة في السودان تمثل تهديدًا كبيرًا لوجوده وللمنطقة بأسرها ولا تسمح بالمماطلة والتعطيل".