عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تطوير البنية التحتية.. باحثة: الدولة وضعت الصعيد على رأس أجندة التنمية

تنمية الصعيد
تنمية الصعيد

كشفت مي صلاح، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، حصاد تنمية صعيد مصر خلال 10 سنوات .

مشروعات عملاقة وتحسين الخدمات.. أبرز إنجازات الحكومة في الصعيد |شاهد

الأرصاد توجه تحذير عاجل لأهالي الصعيد من طقس الغد .. فيديو

وقالت مي صلاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة "الأولى الفضائية"،: "الدولة المصرية وضعت الصعيد على رأس أجندة التنمية الوطنية".

 وأضافت مي صلاح: "الدولة بدأت تهتم بتنمية شاملة للصعيد بعد سنوات طويلة من الإهمال والتهميش".

وتابعت مي صلاح :" في عام 2018 تم إصدار قانون خاص بهيئة تنمية الصعيد، واستهدف إنشاء خطط للإسراع بتنمية صعيد مصر في إطار رؤية مصر 2023 ".

 واكملت مي صلاح :"  الدولة تنفذ مشروعات تنموية في صعيد مصر؛ لتعظيم الاستفادة من ثروات الصعيد وتم العمل على تطوير البنية التحتية في الصعيد ".

الصعيد صعيد مصر التنمية تنمية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من المدير الفني لنادي الوداد المغربي بعد الهزيمة أمام الأهلي

استقبال خاص من محمد صلاح لـ محمود كهربا بعد انضمامه لمنتخب مصر

أول تعليق من لاعب الوداد على فيديو غضب فوزي لقجع.. شاهد

أغرب أسئلة اللغة العربية في الثانوية العامة إثارة للجدل

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على المشجع الزملكاوي القادم من ألمانيا

مقتل طبيب معهد ناصر داخل عيادته بالساحل واستدعاء اثنين من زملائه

ميدو يعلن تعاقد الزمالك مع مدير فني سويسري

سر احتفال لاعبي الأهلى بالرقم 3 بعد الفوز على الوداد

ترشيحاتنا

علي ربيع: عمري ما تخيلت احتفالات لاعبي الأهلي على أغنيتي «سطلانة»| فيديو

ظهور فضائيين ومخلوقات غريبة في حديقة منزل بأمريكا.. والشعب يستغيث

وداعا برلسكوني.. كيف ودع زعماء وقادة العالم رئيس وزراء إيطاليا الأسبق؟

بعد طرحها في السعودية.. سعر ومواصفات تويوتا كراون 2023 | صور

بطارية 5050 مللي أمبير.. أفضل موبايل نوكيا Nokia ممكن تشتريه

أعلى سعر للدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء 13-6-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب مطعم في الهند.. فرصة لتناول الطعام بين الأموات داخل المقابر| شاهد

غدر الجيران.. هولندي ينهي حياة بريطانية وطفلتها أمام أختها في فرنسا

الحكم على بريطاني أنهى حياة طليقته بمأساوية لسبب صادم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلبة؟

فيديو

ودعوا الإنترنت ٣ شهور..خسائر بالمليارات والعالم في خطر والشمس السبب/ فيديو جراف

تمركزات ثابتة ومتحركة .. استعدادات الداخلية لتأمين ماراثون الثانوية العامة.. فيديو

انا عازب وعايزكوا ترقصوا.. قصة التيك توكر ابراهيم مالك من السجن الي العودة

صرف 8500 جنيه لكل مواطن | إيه الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ