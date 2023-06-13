تطوير البنية التحتية.. باحثة: الدولة وضعت الصعيد على رأس أجندة التنمية

كشفت مي صلاح، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، حصاد تنمية صعيد مصر خلال 10 سنوات .

وقالت مي صلاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة "الأولى الفضائية"،: "الدولة المصرية وضعت الصعيد على رأس أجندة التنمية الوطنية".

وأضافت مي صلاح: "الدولة بدأت تهتم بتنمية شاملة للصعيد بعد سنوات طويلة من الإهمال والتهميش".

وتابعت مي صلاح :" في عام 2018 تم إصدار قانون خاص بهيئة تنمية الصعيد، واستهدف إنشاء خطط للإسراع بتنمية صعيد مصر في إطار رؤية مصر 2023 ".

واكملت مي صلاح :" الدولة تنفذ مشروعات تنموية في صعيد مصر؛ لتعظيم الاستفادة من ثروات الصعيد وتم العمل على تطوير البنية التحتية في الصعيد ".