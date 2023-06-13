قصص خيالية.. شبانة يشيد بموقف قائد الأهلي مع مصطفى شوبير بنهائي إفريقيا

أشاد الإعلامي محمد شبانة، بموقف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، مع زميله الشاب مصطفى شوبير، مؤكدا أن هذا الموقف يدل على قيمة روح الأخوة والتعاون بين لاعبي الفريق الأحمر.

وقال شبانة، في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "البعض نسج قصصا خيالية عن وجود أزمة بين مصطفى شوبير ومحمد الشناوي، وأزمة مع الجهاز الفني، وهذه أحاديث كاذبة".

وأضاف: "الشناوي القائد التاريخي للنادي الأهلي رفع الروح المعنوية لزميله الشاب مصطفى شوبير، والذي احترم قرار كولر باستبعاده من المباراة، في ظل وجود حارس خبرة بحجم الشناوي".

وواصل: "تهنئة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، للأهلي، تستحق التحية والتقدير، لأن العلاقة بين الأندية رياضية يسودها التعاون والاحترام".