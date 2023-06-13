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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أغرب مطعم في الهند.. فرصة لتناول الطعام بين الأموات داخل المقابر| شاهد

أغرب مطعم.. فرصة
أغرب مطعم.. فرصة لتناول الطعام بين الأموات داخل المقابر

زيارة الأموات تعيد ذكراهم إلى قلوبنا، وحتى رغبتنا في رؤيتهم أو تناول ولو وجبة أخيرة معهم قد تكون أمنية مستحيلة، لكن مطعم هندي في أحمد أباد يقدم هذه الفرصة وقد جعل هذا الجو يبدو طبيعيًا.

يقدم مطعم هندي يشتهر باسم Lucky Tea Stall في أحمد آباد فرصة لتناول الطعام مع الأموات داخل المقابر، ويعمل منذ أكثر من 72 عامًا.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل مطعم المقابر بواسطة مدونة السفر والطعام hungrycruisers والذي حصد أعدادًا هائلة من المشاهدات.

لخصت المدونة القصة وراء تصميم المطعم الغريب داخل المقابر: "امتبك مالك مطعم Krishnan Kutti هذه الأرض في أحمد آباد، غير مدرك لحقيقة أنها كانت مقبرة، ورغم ذلك، فإن هذا الأمر لم يغير خطته لبناء مطعم عليه".

ترك مالك المطعم القبور دون أن يمسها أحد وتم تركيب قضبان حديدية حولها، بنى المالك أماكن جلوس حول القبور في المساحة المتاحة.

كل صباح، يقوم الموظفون بتنظيف جميع القبور وتزيينها بالزهور النضرة، يوضح التعليق كذلك أن المكان يعمل على شعار "احترم الموتى ، كما تحترم الأحياء".

https://www.instagram.com/reel/Cqzte8lLMTU/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

الأموات القبور المقابر مطعم أحمد آباد مطعم هندي هندي التواصل الاجتماعي

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