علي ربيع: عمري ما تخيلت احتفالات لاعبي الأهلي على أغنيتي «سطلانة»| فيديو

أعرب الفنان علي ربيع، عن سعادته الغامرة؛ بعدما أصبحت أغنيته "سطلانة"، هي الأشهر في احتفالات لاعبي الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وقال علي ربيع، في مداخلة عبر برنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد"، "والله أنا فرحان جدًا أن تكون فرحة لاعبي الأهلي على أغنية «سطلانة» فيلم "بعد الشر" وحاجة جميلة جدًا جدًا".

وأردف قائلًا: "عمري ما تخيلت إن تيجي فرحة جماهير الأهلي تكون على أغنية أنا عاملها في فيلم خصوصًا إني أنا أهلاوي".

وأشار ربيع إلى أن لاعبي الأهلي استطاعوا أن يحققوا بطولة للأهلي كانت صعبة جدًا.

وحول كيفيه متابعته للمباراة، قال ربيع: "من بعد جول الوداد كنت بقول جول وهنكسب.. وقبل الضربة الركنية قلت إنها هتيجي جول ودخلت".

وذكر ربيع، أن من بين لاعبي الأهلي، يرى أن طاهر محمد طاهر هو الأقرب أن يكون ممثلًا معه في عمل فني.