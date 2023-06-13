إنتاج النفط الأمريكي يرتفع إلى مستوى قياسي في يوليو والنمو يتقلص |تقرير

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، اليوم الاثنين ، أن إنتاج النفط الأمريكي من أكبر مناطق إنتاج النفط الصخري من المقرر أن يرتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق في يوليو ، لكن من المتوقع أن يكون حجم الزيادة هو الأصغر منذ ديسمبر كانون الأول.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة عن أنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 9.38 مليون برميل يوميًا في يوليو.

وأظهرت البيانات أن الإنتاج من المقرر أن يرتفع بنحو 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق ، وهو أقل مكاسب شهرية منذ أن شهد الإنتاج انخفاضًا في ديسمبر.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الخام في حوض برميان في تكساس ونيو مكسيكو ، أكبر حوض للنفط الصخري في الولايات المتحدة ، ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 5.76 مليون برميل يوميا. وستكون هذه أقل زيادة شهرية للمنطقة منذ فبراير.

وفي منطقة باكن في نورث داكوتا ومونتانا ، من المقرر أن يرتفع الإنتاج 7000 برميل يوميا إلى 1.21 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.

ومن المقرر أن ينخفض ​​إنتاج النفط الخام في منطقة ساوث تكساس إيجل فورد بمقدار 5000 برميل يوميا إلى 1.12 مليون برميل يوميا ، وهو أدنى مستوى منذ أبريل نيسان.

توقعت إدارة معلومات الطاقة أن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في أحواض الصخر الزيتي الكبيرة سيزداد بنحو 0.1 مليار قدم مكعب في اليوم (bcfd) إلى 97.3 مليار قدم مكعب في اليوم في يوليو ، متجاوزًا أعلى مستوى قياسي متوقع في يونيو.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن الإنتاج في أكبر حوض للغاز الصخري ، أبالاتشيا في بنسلفانيا وأوهايو ووست فرجينيا ، سيرتفع إلى 35.4 مليار قدم مكعب في اليوم في يوليو ، وهو أعلى مستوى منذ يناير. ويقارن ذلك بسجل إنتاج شهري للغاز في منطقة أبالاتشي يبلغ 36.0 مليار قدم مكعب في اليوم في ديسمبر 2021.

وسيرتفع إنتاج الغاز في منطقتي برميان وهاينسفيل في تكساس ولويزيانا وأركنساس إلى مستويات قياسية عند 22.9 مليار قدم مكعب في اليوم و 16.6 مليار قدم مكعب في اليوم في يوليو على التوالي.

كان من المتوقع أن يزداد إنتاج الغاز في أبالاتشي على الرغم من أن عمال الحفر يحصلون على كميات أقل من الغاز من كل بئر جديدة لمدة 28 شهرًا على التوالي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إنها تتوقع انخفاض إنتاج بئر غاز أبالاتشي الجديد لكل منصة حفر إلى 23.7 مليون قدم مكعبة يوميا في يوليو تموز وهو أدنى مستوى منذ يونيو حزيران 2020.

بلغ إنتاج بئر الغاز الجديد لكل منصة حفر في أبالاتشي رقما قياسيا قدره 33.3 مليون قدم مكعب يوميا في مارس 2021.