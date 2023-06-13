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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب مصري في هولندا يحدد روشتة تطوير قطاعات الناشئين| فيديو

صدى البلد

تحدث حسام مهدي، مدير التطوير في قطاع الكرة بنادي سويفت افي الهولندي، عن تجربته في مهمته مع النادي، الذي ينشط في الدرجة الثانية في هولندا، مبينًا الفوارق في التعامل مع المواهب وقطاعات الناشئين بين مصر وهولندا.

وقال حسام مهدي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد"، "الشغل في هولندا ممتع جدًا وأنا بتعلم فيه وبتحصل مواقف تخليني أستفاد في التعامل النفسي مع اللاعبين".

وحول الاختلاف بين التعامل مع قطاعات الناشئين في مصر مقارنة بهولندا، قال مهدي: "ما ينقص قطاع الناشئين في مصر هو النظام وعدم وجود خطة محددة، ويجب أن تكون هناك خطة مناسبة سواء للاعبين أو المدربين، أما في هولندا هم مرتبون جدًا".

وأضاف: "هنا في مصر تكون هناك ضغوط كبيرة على اللاعبين عكس هولندا هناك مساحة للاعبين للتركيز والتطور وهو ما نفتقده في مصر".

وأشار مهدي إلى أن مسألة اكتشاف المواهب، غير موجودة في اتحاد الكرة المصري، وهذا دور من أدوار الاتحاد، فمسألة التطوير ناقصة في الاتحاد.

ولفت مهدي إلى أن مرحلة التطوير في قطاعات الناشئين في مصر، متأخرة جدًا، ففي هولندا تبدأ في سن الـ12 عامًا، أما في مصر تبدأ تقريبًا من سن الـ15 سنة.

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