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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظهور فضائيين ومخلوقات غريبة في حديقة منزل بأمريكا.. والشعب يستغيث

ظهور فضائيين ومخلوقات
ظهور فضائيين ومخلوقات غريبة في حديقة منزل أمريكي والشعب يستغ

ذكرت عائلة في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، أنها شاهدت "مخلوقات غير بشرية" في الأول من مايو، بعد حادث غامض، في الفناء الخلفي لمنزلهم، ناتج عن ظهور وميض أخضر في السماء، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن”.

وسرعان ما أجرت الأسرة، مكالمة لفرق الطوارئ، فهرع رجال الشرطة إلى الموقع؛ للتحقيق، حسبما ذكر تقرير “سي إن إن”.

وأشارت الأسرة إلى أن المخلوقات الغامضة، والتي قد تكون "فضائية"، ظهرت في الفناء الخلفي لمنزلهم.

وجاء في الرسالة الصوتية للمتصل بالشرطة: "إنهم ليسوا بشرا.. 100 في المائة ليسوا بشرا". 

ذكرت فوكس نيوز: "هذه ليست مزحة.. إنها في الواقع حقيقية".

وأصدرت شرطة لاس فيجاس، مؤخرًا، لقطات من كاميرات جسد الضباط أظهرت ضوءًا غريبًا ينزل من السماء.

أكد أحد الضباط رواية الشاهد، مدعيا أن شريكهم لاحظ أيضًا شيئًا يسقط من السماء.

وأفاد ما لا يقل عن 21 شخصًا، عبر "شرق كاليفورنيا، أريزونا، نيفادا، يوتا" أنهم شاهدوا الضوء الأخضر المتوهج، وفقًا لجمعية النيزك الأمريكية.

وتأتي الحادثة؛ بعد ادعاءات مسؤول استخباراتي سابق، عن امتلاك الحكومة الأمريكية مركبات فضائية ومخلوقات من خارج كوكب الأرض.

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