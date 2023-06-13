مصرع مقاتل روسي وإصابة آخرين بجروح في محافظة حلب شمال سوريا

قال مراقب حرب ومصدر أمني كردي، إن مقاتلا روسيا قتل، وأصيب عدد آخر بجروح، في محافظة حلب شمال سوريا، الإثنين.

وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يراقب الصراع في سوريا، إن الضحايا الروس وقعوا؛ عندما تعرضت قافلتهم لقصف تركي.

ونوه المصدر الأمني، بأ​إن الهجوم جاء من منطقة تنتشر فيها القوات التركية، وأن الجرحى عولجوا في مستشفى بمنطقة قريبة تسيطر عليها القوات الكردية.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية، على طلب من “رويترز” للتعليق.

وتدخلت روسيا في الصراع السوري عام 2015، مستخدمة الضربات الجوية، ونشر المستشارين والشرطة العسكرية، لمساعدة الرئيس السوري بشار الأسد على استعادة أراض من المعارضة، بعضها مدعوم من تركيا.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع التركية، الاثنين، إن التقارير التي تفيد بأن القوات التركية قصفت مواقع في ريف حلب الشمالي وإصابة عربة مدرعة روسية 'غير صحيحة'.

ولم يرد الجيش الوطني السوري على طلب من “رويترز” للتعليق.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة Ronahi TV، وهي محطة تابعة للإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا، رجالًا يرتدون زيا عسكريا ينقلون رجلين على الأقل على محفات إلى طائرة هليكوبتر روسية.

ثم شوهدت المروحية وهي تقلع، ولم يتضح إلى أين كانت الطائرة تتجه، أو من هم الجرحى على ما يبدو، أو ما قيل في الفيديو.

وقسّم الصراع السوري المستمر منذ 12 عامًا، البلاد، إلى مناطق سيطرة معقدة، حيث يكون للجهات الفاعلة الخارجية- بما في ذلك حليفتا الحكومة روسيا وإيران، وكذلك تركيا والولايات المتحدة- نفوذًا كبيرًا.

وفي عام 2015، أسقطت تركيا طائرة حربية روسية بالقرب من الحدود السورية، لكن أنقرة وموسكو أصلحا العلاقات منذ ذلك الحين، وينسقان الدوريات المشتركة في شمال سوريا، وتحاول روسيا التوسط بين حكومتي تركيا وسوريا.